國際刑事法院發令逮捕以總理 歐盟外交首長：須尊重並執行

以色列總理內唐亞胡。（路透）

國際刑事法院對以色列 總理內唐亞胡等發出逮捕令，歐盟 外交首長波瑞爾對此表示「法院的決定必須被尊重並執行」。他也坦言歐盟國家對加薩 戰事立場不一致，因此他無法代表所有盟國。

國際刑事法院（International Criminal Court）21日以「涉嫌違反人道罪及戰爭罪」為由，對內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）、以色列前國防部長葛朗特（Yoav Gallant），以及巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）軍事領袖戴夫（Mohammed Deif）發出逮捕令。以色列軍方8月宣布戴夫在一場加薩空襲中喪命。

正在約旦訪問的歐洲聯盟（EU）對外事務高級代表波瑞爾（Josep Borrell）晚間於記者會回應此事。他說，「我將會非常冷靜的評論，這不是一個政治決定，而是國際刑事法院的決定，法院的決定必須被尊重並執行」。

波瑞爾強調，所有羅馬規約（Rome Statute）的簽署國都會受到國際刑事法院決定的拘束，「包括所有歐盟成員國」，都有義務執行該法院的命令。

羅馬規約是1998年聯合國成員為懲治犯下種族屠殺或其他嚴重國際罪行的個人而談判決議設立國際刑事法院的依據，目前有123國簽署。以色列政府已表示拒絕國際刑事法院的管轄權，並否認在加薩（Gaza）犯下戰爭罪。

一年多來的以哈戰爭讓歐盟國家在挺以或挺巴之間陷入嚴重分歧。包括歐盟執行委員會（European Commission）裡，也出現主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）避免批評以色列，而兼任執委會副主席的波瑞爾則經常發言傾向譴責以色列的現象。

波瑞爾在18日主持歐盟外交部長會議前，就向堵訪的媒體提及加薩地區的傷亡者70%是小孩和婦女，其中受害比率最高的是5到9歲孩童，「這是一場針對兒童的戰爭」。

他當天向27個成員國外交部長提議歐盟暫停與以色列的外交和政治關係，但提案未獲通過。波瑞爾在會後記者會坦言這個結果一如預期，但「至少我在桌上擺了聯合國機構和所有在加薩、西岸和黎巴嫩現場的國際組織工作者所發現的資訊，以便判斷戰爭是如何進行的」。

波瑞爾今晚在約旦的記者會上再度被問及此提案，他表示當初是應兩個歐盟成員國的要求作成報告，針對以色列為反擊哈瑪斯而在加薩造成重大平民傷亡，是否違反了歐盟與以色列簽定的聯合協定（Association Agreement）。他強調聯合協定不只是個經濟工具，也約束協定雙方應遵守國際法。

波瑞爾說他在搜集瞭解事實後，認為以色列沒有盡到與歐盟所簽聯合協定的責任，因此提議暫停雙邊外交關係，但未獲多數歐盟國家採納。他還說自以哈開戰以來，歐盟國家就有不同態度，包括在聯合國大會投票決議要求以色列撤軍時，歐盟27國投贊成、反對、棄權的都有。

波瑞爾表示，沒有人能在如此不同的情況下代表歐盟對以色列的立場。

歐盟28日將在布魯塞爾舉行落實以巴「兩國方案」（two-state solution）聯盟的會議，波瑞爾說這將是他在歐盟外交首長任內最後一天上班的工作。該聯盟是在9月聯合國大會的場邊會議中組成，獲近百國家支持，波瑞爾是推動要角，第一次集會已於11月4日在沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）舉行。