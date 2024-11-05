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以色列禁聯合國救濟機構 世衛：將增加疾病爆發風險

中央社開羅5日專電
世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。路透
世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。路透

以色列不顧國際反對，日前宣布與聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署斷絕關係，禁止機構在境內運作。世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）說，此決定不會使以色列更安全，且將會增加疾病爆發風險。

世衛秘書長譚德塞4日譴責以色列，因為以色列決定自2025年1月開始，切斷與聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）的關係。

譚德塞指出，以色列這項決定不會使以色列更安全，同時會增加疾病爆發風險，並讓巴勒斯坦平民生活更加艱難痛苦。

譚德塞在社群媒體平台X發布影片表示：「我明確地說，除了UNRWA外，我們別無選擇。」

1948年以色列建國並爆發第一次以阿戰爭，UNRWA隔年（1949）成立，為加薩、約旦河西岸、東耶路撒冷及其周邊國家的600萬巴勒斯坦難民提供人道救助，包括教育、醫療和其他援助。服務加薩的員工有1萬3000名。

許多人道主義合作夥伴也依靠UNRWA後勤單位網絡，將物資運送到加薩（Gaza）。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，去年10月7日統治加薩走廊地區的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）對以色列境內襲擊，並挾持約250名人質。以色列當時指控UNRWA有10多名員工參與襲擊行動策劃；UNRWA經內部調查後，發現有9名員工可能參與襲擊，並表示已經將其解僱。

報導指出，UNRWA發言人圖瑪（Juliette Touma）表示，UNRWA收到以色列當局正式指控，稱其有100名工作人員與哈瑪斯有關聯；但以色列始終未回應UNRWA的要求，對指控提供證據。

UNRWA與以色列關係長期緊繃，尤其在以哈戰爭開打後急遽惡化，以色列甚至多次呼籲解散UNRWA。

自戰火以來，以色列對加薩持續不斷各種空襲和地面攻擊，造成加薩地區至少4萬3374名巴勒斯坦人死亡，多數是婦女和兒童，另有超過100萬人受傷。

以色列 加薩 巴勒斯坦

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