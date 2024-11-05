女孩戰火下烹飪變網紅… 加薩童恐成高科技武器

以哈衝突下，愈來愈多加薩孩童的影片受到國際網友關注，他們拍攝戰爭下加薩日常，Aboud的帳號由哥哥經營，擁有107萬追隨者。（取材自Instagram）

近來，愈來愈多加薩 孩童的影片在網路上發酵，他們透過網紅拍攝手法展示巴勒斯坦 現況，有人傳達政治訊息，有些進行募資；專家指出，孩童影片恐正成為影響力工具，作為具政治宣傳目的的「高科技武器」。

在巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯與以色列衝突激化之際，加薩走廊孩童或青少年介紹食譜 、難民營一日生活、人道物資開箱等影片近一年來在各社群媒體平台上大受網友關注。

孩童因轟炸而無法上學，手機和網路成了他們戰時的陪伴。這些巴勒斯坦青少年開始透過西方網紅的規範，向外界展示「加薩生活方式」，如貧困的生活、警報聲、天空中的以色列無人機、轟炸下的斷垣殘瓦等。

法國費加洛報在近日的調查報導中指出，其中10歲小女孩Renad的影片大受歡迎，已成為商標。從3月開始，這位帶著可愛笑容的棕髮女孩在影片中，利用加薩走廊找得到的食材介紹各種當地與西方食譜。

僅七個月內已有超過87萬人訂閱，影片觀看數已超過數百萬，華盛頓郵報等媒體都曾轉發過影片，稱「烹飪在戰爭期間帶給她希望和安慰」。

另一位名為Nana的青少女則在Instagram上獲得逾15萬追蹤，她屬於「生活風格」影片，紀錄在巴勒斯坦難民營的日常。她在一支影片中展示了生活如何受到戰爭影響，包括用水桶裝水在帳篷間沖澡、跟著母親搶配給麵粉，及拉法關卡關閉後空蕩的雜貨店。

法國軍事學校戰略研究所（IRSEM）「歐洲、跨大西洋區域和俄羅斯」部門負責人奎薩向費加洛報分析，這些孩童使用了社交媒體上影音的規範模式，「拍攝和吸引網友注意力的手法都很類似」。

但這也非加薩獨有，「烏克蘭也是，多位18到25歲網紅在廢墟中拍攝的影片也在TikTok上暴紅。不過巴勒斯坦網紅的年齡更小。」奎薩指出，這都是為了呈現因衝突而「被犧牲的青春」。拍攝影片除了讓孩童尋求心理上的慰藉並與外界聯繫外，也開始轉變為「高科技武器」。

這和過去有很大不同，「以前他們用石頭戰鬥，現在用智慧型手機」。奎薩指涉的是1987年起的第一次巴勒斯坦大起義（First Intifada），青少年向以軍投擲石塊、自製燃燒瓶的抗爭。

費加洛報指出，現象背後，也有將孩童影像作為工具的質疑聲浪。地緣政治顧問、國家安全期刊主編修馮西表示，看到孩童受苦會激起最多情緒，他們傳達的訊息可能比前線戰士都更強烈。

10多歲巴勒斯坦男孩Aboud的影片便是一例，他的Instagram帳號有100多萬追蹤者，常拍攝廢墟、帶血繃帶，以及人們無助哭泣的畫面，搭配令人心碎的話語：「我們承受不住了，沒力氣忍受這些，我們累了。拜託，讓戰爭停止吧。加薩人民正在死亡。世界欺騙了我們，這裡並未停火」。下方獲得數萬則留言打氣。

修馮西說，孩童可能成為「影響力戰略」的一部分。小Aboud在許多影片中的言論非常具政治性，如對著鏡頭說：「最了解安全與和平的，是那些生活在戰爭中的人，而非那些透過電視手機觀看戰事的人。」

修馮西認為，一般10歲孩童很難對眼下發生的事做如此深層分析；換言之，他的發言是由成人所準備的。修馮西分析，這恐怕是「為政治宣傳目的將青春工具化」。

尤其當孩童的影片開始與募資平台合作時，質疑聲音就越多。Renad透過募資已籌得20萬歐元，Aboud則超過12萬歐元。奎薩表示，「孩子能帶來市場價值，但這也不表示他們的苦難與需求是假的」。