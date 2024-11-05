加薩開戰後最大醜聞 幕僚涉洩情資 內唐亞胡急撇清

一名男子3日推著娃娃車走過以色列特拉維夫街頭，上方是一幅要求釋放人質的大海報。加薩戰爭已逾一年，仍有數十名以色列人質生死未卜，還傳出以色列官員將人質談判機密外洩。（路透）

美媒Axios及法新社報導，3日一份以色列 法庭文件顯示，以國總理內唐亞胡發言人費德斯坦等四人，涉嫌非法取得並洩漏以軍機敏情資，淪為以色列史上最重大的軍情外洩事件。費德斯坦外洩的情資，恐危及和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯 的人質談判。

以色列里雄萊錫安的地方法院表示，費德斯坦與包括安全官員在內的其他三人均被拘留。加薩 目前仍有97名以色列人質，但以軍指稱其中34人已死亡。

這也是自加薩戰爭爆發以來以色列的最大醜聞，內唐亞胡本人是否知情或參與備受關注。以軍和以國國安局9月對特定媒體如何獲取機密情資展開調查，這些媒體是英國「猶太紀事報」及德國「畫報」。

其中一篇報導稱，有份曝光文件顯示，哈瑪斯已故領袖、10月被以軍擊斃的辛瓦和加薩的以色列人質，將經由加薩與埃及邊境「費城走廊」被偷運至埃及；另一篇報導則稱，其內容基於哈瑪斯領導高層內部備忘錄，提到辛瓦阻撓釋放人質談判的策略。

里雄萊錫安地院指出，調查重點是非法提供機密資訊引發的安全漏洞隱憂，這已危及敏感情資來源，且嚴重影響以國國安；內唐亞胡則否認涉案，並指責其他以國政府機構洩漏機密情資。

以國國內在野陣營等批評人士早已指控，內唐亞胡故意拖延加薩停火談判並延長戰事，以迎合他的極右翼政治盟友。

以色列公廣公司Kan則報導，費德斯坦自去年10月加薩開戰起就為內唐亞胡工作，甚至在沒通過安全背景調查下參與機敏的安全會議，並接觸高度機密情報。但以國總理辦公室並未正式聘請他，他也沒有在總理辦公室工作所需的安全權限。

該報導說，此一醜聞很可能使內唐亞胡與以軍和以國情報單位間，自加薩戰爭以來的不信任及緊張進一步升高。