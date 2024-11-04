我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程

總統選舉和Fed會議在即 道指下跌257點

以色列通知聯合國：與其巴勒斯坦難民機構斷絕關係

中央社耶路撒冷4日綜合外電報導
以色列外交部長卡茲（Israel Katz）。路透
以色列外交部長卡茲（Israel Katz）。路透

以色列今天宣布，已正式通知聯合國，以方決定與聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）斷絕關係。以色列國會日前投票通過禁止該機構在其境內運作。

法新社報導，以色列外交部透過聲明表示：「按照外交部長卡茲（Israel Katz）指示，外交部已通知聯合國，撤銷以色列與UNRWA之間的協議。」

聲明引述卡茲說：「UNRWA是加薩走廊（Gaza Strip）問題的一部分，而非解決辦法的一部分。UNRWA有員工參與10月7日大屠殺，有許多雇員就是哈瑪斯（Hamas）成員。」

根據專家，UNRWA禁令若實施，將重創在加薩走廊的人道救援工作。70多年來，UNRWA在巴勒斯坦土地各地提供必要援助，幫助對象也包括其他地方的巴勒斯坦難民。

然而，卡茲反駁專家說法，指加薩走廊收到的援助僅部分是由UNRWA提供。

卡茲說：「即便是現在，絕大部分送至加薩的人道援助是透過其他組織提供，UNRWA只占13%。」

UNRWA發言人佛勒（Jonathan Fowler）今天則說，如果以色列落實UNRWA禁令，「可能會在加薩走廊造成國際人道救援行動崩潰，UNRWA是這項行動的支柱」。

加薩 以色列 巴勒斯坦

上一則

加薩孩童拍戰火苦難成網紅 恐變政治宣傳「高科技武器」

下一則

美國總統大選登場之際 北韓又試射彈道飛彈

延伸閱讀

以色列發動空襲 聲稱又擊斃真主黨高階指揮官

以色列發動空襲 聲稱又擊斃真主黨高階指揮官
以防空漏洞 黎空襲釀11傷 以估真主黨無人機戰力剩3成

以防空漏洞 黎空襲釀11傷 以估真主黨無人機戰力剩3成
準備使用未公開武器 伊朗放話「更猛烈」還擊以色列

準備使用未公開武器 伊朗放話「更猛烈」還擊以色列
加薩戰以來最大醜聞 以官員洩密破壞人質協議 總理是否知情成焦點

加薩戰以來最大醜聞 以官員洩密破壞人質協議 總理是否知情成焦點

熱門新聞

烏克蘭駐聯合國大使基斯利察（Sergiy Kyslytsya）。路透

北韓軍援俄羅斯 立陶宛消息：北韓士兵首戰幾乎全軍覆沒

2024-11-01 15:45
科學家們曾在南非開普敦的Afrigen Biologics和疫苗工廠進行研究。（美聯社）

世衛：結核病再成為全球頭號傳染病殺手 重傷這2國

2024-10-31 17:29
一位日本女網紅因在餐廳拍攝不雅照，遭到網友抨擊。餐廳示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Josh Kobayashi ）

日本女網紅為拍片 餐廳露半球問「想吃哪一個」惹議

2024-10-29 20:13
北韓兵援俄首戰傳幾乎全軍覆沒，圖為北韓領導人金正恩3月視察受訓官兵景象。（朝中社）

北韓兵援俄首戰傳僅1人生還 倖存者控「普亭騙了金正恩」

2024-11-02 02:29
日本自民黨在本次眾院選舉席次大幅衰退。圖為自民黨總裁石破茂。(路透)

日眾院選舉落幕 執政聯盟未過半 學者：習近平最大贏家

2024-10-28 11:56
圖為德州麥卡倫(McAllen)市中心資料圖片。美聯社

快看世界／全美生活成本最低城市在德州 27萬可買房

2024-10-29 15:24

超人氣

更多 >
熱播口碑排行… 吳謹言「春花焰」敬陪末座 這部劇奪第一

熱播口碑排行… 吳謹言「春花焰」敬陪末座 這部劇奪第一
買了馬上後悔 網整理好市多「最常被退貨」3商品

買了馬上後悔 網整理好市多「最常被退貨」3商品
好市多烘焙區這5商品 甜點族都不想錯過

好市多烘焙區這5商品 甜點族都不想錯過
獨家專訪 駱家輝：從關稅到談話 川普不是選民答案

獨家專訪 駱家輝：從關稅到談話 川普不是選民答案
省錢又抗發炎 營養師推薦這6種冷凍蔬菜

省錢又抗發炎 營養師推薦這6種冷凍蔬菜