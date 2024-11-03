加薩戰以來最大醜聞 以官員洩密破壞人質協議 總理是否知情成焦點

以色列總理內唐亞胡10月31日出席第70屆軍事戰鬥軍官儀式。（路透）

3日一份以色列 法庭官方文件顯示，包含以色列總理內唐亞胡發言人斐爾斯汀（Eli Feldstein）在內，共4人涉嫌非法獲取與外洩國防軍機密敏感情資，嚴重破壞人質協議。這是以色列有史以來最重大的情資洩露事件，也是以色列自加薩 戰爭迄今爆發最大的醜聞，而內唐亞胡本人是否知情或參與，也成為外界關注焦點。

政治新聞網Axios報導，以色列國防軍幾周前要求國家安全局調查特定媒體如何獲取機密情資進行報導。

耶路撒冷郵報報導，以色列6名人質在9月遭哈瑪斯 殺害，當時以色列呼籲儘速達成停火協議的輿論沸騰，這時德國圖片報（Bild）與英國猶太紀事報（British Jewish Chronicle）引述哈瑪斯已故領袖辛瓦草擬文件，稱哈瑪斯根本不打算交換人質，計畫偷偷將人質送入埃及。

後續，內唐亞胡則用以強調駐軍加薩費城走廊的主張，而這是停火協議中雙方喬不攏的主要癥結點之一。

法庭表示，本次調查重點是「由於非法提供機密資訊而引起的安全漏洞隱憂」，該隱憂已危及敏感情資來源，且嚴重損害實現加薩戰爭目標的努力。

對此內唐亞胡否認參與或其辦公室內任何人員遭訊問或逮捕，他指責其他政府機構洩露機密情資，但並未點名。

以色列公共廣播公司Kan報導，斐爾斯汀從加薩戰爭開始為內唐亞胡工作，甚至在沒有通過安全背景調查的情況下參加敏感的安全會議，並接觸到高度機密的情報。

他未被總理辦公室正式聘用，也不具備為總理辦公室工作所需的安全權限。與此同時，他積極為內唐亞胡提供建議。

這起醜聞很可能加深內唐亞胡與國防軍和情報部門自加薩戰爭以來已日漸加劇的不信任和緊張關係。