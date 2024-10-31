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遭以軍空襲波及不治 救護車隨員不知身旁屍體是媽媽

中央社加薩迪爾巴拉30日綜合外電報導
巴勒斯坦救護員巴迪尼（Abed Bardini）淚崩手抱著頭，挨著媽媽沙蜜拉（Samira）遺體旁。美聯社
巴勒斯坦救護員巴迪尼（Abed Bardini）淚崩手抱著頭，挨著媽媽沙蜜拉（Samira）遺體旁。美聯社

以色列今天空襲加薩走廊中部造成多人死傷，當掀開沾滿血漬的被單，一名巴勒斯坦的救護車隨車救護員才赫然發現，躺在擔架上的屍體居然是他的母親。

美聯社報導，巴迪尼（Abed Bardini）依偎著媽媽沙蜜拉（Samira），雙臂懷揣著她的頭啜泣：「喔，天啊，我發誓－她是我媽媽！我不知道是她！」

搭載巴迪尼的救護車在破損路面顛簸約莫兩公里，前往位於迪爾巴拉（Deir al-Balah）的艾格撒烈士醫院（Al-Aqsa Martyrs Hospital），途中他渾然不知，車子裡在他身旁，以沾染深赭血漬白色被單覆蓋的屍體就是母親。

據巴勒斯坦衛生部門官員和美聯社記者指出，以色列襲擊停放於馬加齊難民營（Al-Maghazi）的一輛車，造成3死至少10人受傷。

艾格撒烈士醫院的衛生官員表示，坐在車裡的兩名死者是男性，而61歲的沙蜜拉當時站在附近，因被爆炸波及而身受重傷不治。

巴迪尼淚崩手抱著頭，挨著沙蜜拉的遺體坐在太平間，紅新月會（Red Crescent）的同事們安慰他，他們在停車場替沙蜜拉祝禱，之後巴迪尼親自與同事一起把遇害的媽媽抬進救護車，載運至墓地埋葬。

以色列當局表示，以軍在加薩針對巴勒斯坦武裝分子發動精準打擊，並試圖別傷及無辜。

以色列今天空襲加薩走廊中部造成多人死傷，當掀開沾滿血漬的被單，一名巴勒斯坦的救護...
以色列今天空襲加薩走廊中部造成多人死傷，當掀開沾滿血漬的被單，一名巴勒斯坦的救護車隨車救護員才赫然發現，躺在擔架上的屍體居然是他的母親。美聯社

巴勒斯坦 以色列 加薩

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