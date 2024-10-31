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美防長奧斯丁：北韓軍人換俄軍服 赴俄烏邊境庫斯克

編譯盧炯燊／綜合報導
美國國防部長奧斯丁(左)30日在五角大廈與南韓國防部長金龍顯(右)會晤後舉行的聯合記者會上說，北韓派到俄羅斯的士兵已換上俄軍軍服及配備俄軍裝備，開赴俄烏戰爭前線。(美聯社)
美國國防部長奧斯丁(左)30日在五角大廈與南韓國防部長金龍顯(右)會晤後舉行的聯合記者會上說，北韓派到俄羅斯的士兵已換上俄軍軍服及配備俄軍裝備，開赴俄烏戰爭前線。(美聯社)

美國國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)30日確認，北韓派到俄羅斯的部隊士兵已換上俄軍軍服及配備俄軍裝備，開赴與烏克蘭接壤的邊境前線，先遣部隊已到達庫斯克地區。他表示，俄羅斯「很有可能」使用這些北韓部隊作戰，他警告這是危險且破壞穩定的事態發展。

奧斯丁形容，俄羅斯利用北韓士兵來增強庫斯克的防禦，表明莫斯科在兩年多的戰爭中，遭受的損失已大大削弱其軍事實力。

奧斯丁在五角大廈與南韓國防部長金龍顯舉行第56次美韓安保會議後，30日在聯合記者會上表示，正密切關注俄羅斯與北韓前所未有的軍事合作水平，重申美方將與盟友合作，阻止北韓軍方協助俄羅斯攻打烏克蘭。

金龍顯說，北韓很有可能藉著派兵要求俄羅斯轉讓尖端軍事技術，包括戰術核武、洲際彈道導彈等，但這只會導致朝鮮半島安全威脅升級。

兩人同時要求北韓從俄羅斯撤走軍隊。

美韓兩國防長今次會議，應對北韓派兵援俄是會議焦點之一，五角大廈在會議後發聲明，重申美方堅定與南韓合作提升延伸威懾力，深化相關合作，包括展開大規模軍演。美韓軍方也於30日在南韓京畿道抱川市駐韓美軍羅德戈射擊場，舉行聯合實彈演習，同時檢視兩國空軍協作備戰程度。

奧斯丁與金龍顯將於31日聯同國務卿布林肯及南韓外長趙兌烈舉行二加二會議，進一步商討美韓外交及國防合作。

美國國防部長奧斯丁30日警告，北韓派兵俄烏戰爭前線替俄羅斯打仗是危險且破壞穩定的...
美國國防部長奧斯丁30日警告，北韓派兵俄烏戰爭前線替俄羅斯打仗是危險且破壞穩定的事態發展。圖為北韓領導人金正恩今年3月13日視察北韓軍人演訓。(美聯社)

美國估計目前約有1萬名北韓士兵駐在俄羅斯，南韓更相信人數已增加至1萬1000人，其中3000多人已前往俄羅斯西部戰區。

烏克蘭一名匿名官員指出，北韓士兵目前駐紮在距離烏俄邊境50公里(30英里)處，但他拒絕詳細說明。

對於北韓派兵援俄之事，中國迄今未有任何批評，外媒評論認為是北京已經默許。中方唯一的正式回應是外交部發言人29日表示，中方希望各方推動緩和局勢，致力於政治解決烏克蘭危機(俄烏戰爭)的立場沒有改變，將繼續為此發揮建設性作用。

北韓 俄羅斯 南韓

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