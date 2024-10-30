我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

等待更多大型科技股財報 美股收跌 那指盤中創新高

華府智庫CSIS：Temu是偽裝成電商的中國間諜軟體

以色列軍方空襲加薩各地 至少20死

中央社開羅30日綜合外電報導
以色列軍方30日對加薩走廊（Gaza Strip）各地發動一系列空襲，造成至少20死。圖為巴勒斯坦人在加薩走廊北部貝特拉希亞市（Beit Lahiya）援助傷者就醫。路透
以色列軍方30日對加薩走廊（Gaza Strip）各地發動一系列空襲，造成至少20死。圖為巴勒斯坦人在加薩走廊北部貝特拉希亞市（Beit Lahiya）援助傷者就醫。路透

醫護人員表示，以色列軍方今天對加薩走廊（Gaza Strip）各地發動一系列空襲，造成至少20人死亡。

路透報導，有8人在加薩北部貝特拉希亞市（Beit Lahiya）薩拉丁地區（Salateen）的空襲中喪生，該處靠近昨天以軍空襲的地點。加薩走廊衛生部先前指出，以軍昨天對一棟多層樓建築的空襲，造成至少93人死亡或失蹤。

加薩緊急情況服務單位表示，以色列對加薩北部逾3週的攻勢，已導致他們的運作停擺。

以色列則稱，其作戰行動旨在摧毀巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）。經歷1年多的以哈戰爭後，哈瑪斯戰士已在加薩北部重整旗鼓。

以軍派戰車進入加薩北部的貝特拉希亞、貝特漢諾（Beit Hanoun）和賈巴利亞（Jabalia）。賈巴利亞營是加薩最大難民營，也是以軍最新攻勢的重點。

以色列今天稍早也對加薩走廊南部及中部發動空襲，醫護人員表示，至少7名巴勒斯坦人喪生。

另據醫護人員和居民表示，以軍還空襲加薩市（Gaza City）希克拉旺區（Sheikh Radwan）一間診所附近，造成5死數傷。

加薩 以色列 巴勒斯坦

上一則

聯合國委員會建議修改皇室典範 日本強烈抗議

下一則

越南憂心留學生不回國 關注台灣半導體業人才磁吸力

延伸閱讀

被打怕了？真主黨有意願脫鉤加薩戰爭 美特使30日抵以色列談以黎停火

被打怕了？真主黨有意願脫鉤加薩戰爭 美特使30日抵以色列談以黎停火
以色列把聯合國救援機構列「恐怖組織」 歐美譴責

以色列把聯合國救援機構列「恐怖組織」 歐美譴責
停滯3個月後 加薩停火談判重啟 以色列邊談邊打

停滯3個月後 加薩停火談判重啟 以色列邊談邊打
停滯3個月後 加薩停火談判重啟 不見哈瑪斯代表

停滯3個月後 加薩停火談判重啟 不見哈瑪斯代表

熱門新聞

來自馬來西亞的英國留學生張嘉欣(音譯)被判謀殺自己新生嬰兒罪名成立。(West Midlands Police)

22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立

2024-10-25 14:01
秋葵泡水，功效都有哪些？(Pexels)

快看世界／網紅「秋葵水」 健康功效多多？

2024-10-24 16:35
以軍稍早宣布已完成對伊朗軍事目標的「精確且針對性」空襲。(歐新社)

報復伊朗行動落幕 以色列：成功挫敗直接威脅

2024-10-25 23:59
在北韓進行的一次軍事訓練中，北韓領導人金正恩與士兵交流。(路透)

烏克蘭情報顯示 俄羅斯軍人對北韓士兵充滿不屑

2024-10-25 10:20
外媒指以色列26日清晨起對伊朗的報復行動已結束。圖為以色列總理內唐亞胡在國防部指揮中心參加會議。(新華社)

以色列對伊朗發動3輪打擊、轟20據點 CNN：報復行動已結束

2024-10-25 23:29
以色列軍方26日宣布對伊朗的軍事目標實施精準打擊，伊朗德黑蘭傳出數次爆炸聲。圖為德黑蘭26日市容。路透

Axios：以色列報復前向伊朗傳話 透露攻擊目標

2024-10-26 09:21

超人氣

更多 >
世說新聞╱妻與他吃飯 華男行刑式射殺 庭審揭秘辛

世說新聞╱妻與他吃飯 華男行刑式射殺 庭審揭秘辛
亞裔肺癌女患者57%不抽菸 科學家指三可能成因

亞裔肺癌女患者57%不抽菸 科學家指三可能成因
不用就虧了 Prime會員還有這些隱藏福利

不用就虧了 Prime會員還有這些隱藏福利
避免大腸桿菌感染 食安專家在超市不買的食品

避免大腸桿菌感染 食安專家在超市不買的食品
10天吃三次麥當勞四盎司牛肉堡 15歲少女仍在對抗腎衰竭

10天吃三次麥當勞四盎司牛肉堡 15歲少女仍在對抗腎衰竭