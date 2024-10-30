以色列把聯合國救援機構列「恐怖組織」 歐美譴責

以色列國會28日通過法案，禁止聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）在以色列境內運作。（美聯社）

以色列 國會28日通過法案，禁止聯合國近東巴勒斯坦 難民救濟和工程處（UNRWA）在以色列境內運作，可能影響加薩 本已嚴峻的人道局勢進一步惡化，此舉引發了美國、英國、德國和其他國家政府的譴責和批評；另一方面，有人認為UNRWA是加薩走廊「無可取代」的人道主義救命稻草，但另一派人則視它為哈瑪斯幫凶。

以色列國會以92比10的投票結果，禁止近東救濟工程處依據1967年條約在以色列境內展開任何活動或提供服務，包括被併吞的東耶路撒冷、加薩和約旦河西岸。

國會還宣布，近東救濟工程處為「恐怖組織」，禁止其與以色列國家進行任何直接互動，並指控該機構的部分職員參與了哈瑪斯在去年10月7日突襲以色列的行動，並且是哈瑪斯或其他武裝組織的成員。

近東救濟工程處負責人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）批評法案是抹黑，並且開創一個危險的先例，法案只會加深巴勒斯坦人的苦難。

美國國務院發言人米勒表示，華府對此次投票深感擔憂，敦促以色列暫停實施該項立法。英國外交大臣拉米也對該法案表示深感遺憾；英相施凱爾(Keir Starmer)表示，英國對這項立法「嚴重關切」，因為這項法案將讓「近東救濟工程處為巴勒斯坦人的必要工作變得不可能...危及在加薩的整個國際人道回應，以及在約旦河西岸(West Bank)提供基本衛生和教育服務」。

以色列總理內唐亞胡對此發聲明表示，參與針對以色列恐怖活動的近東救濟工程處成員必須被追究責任，強調避免人道主義危機也至關重要，加薩現在和未來都必須保持持續的人道主義援助。

中央社引述法新社報導，過去70多年來，UNRWA持續為巴勒斯坦難民提供必要援助；但以色列多年來強烈抨擊這個聯合國組織，自去年10月7日巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯對以色列發動致命攻擊引爆加薩戰爭以來，這些批評更是有增無減。

UNRWA超過3萬名員工當中，絕大多數都是巴勒斯坦難民，僅少數為國際工作人員。

以色列多年來強烈抨擊UNRWA，指控這組織助長巴勒斯坦難民問題，並稱UNRWA管理的學校校內教科書煽動對以色列的仇恨。去年10月7日以來，以色列針對UNRWA的批評明顯增加，今年1月更指控12名UNRWA加薩走廊員工參與去年10月7日哈瑪斯對以色列的襲擊行動。

以色列還指控UNRWA在加薩走廊雇用「數以百計哈瑪斯成員，甚至還有哈瑪斯軍事部門的特工」。