我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／洋基封王機率僅2% 大谷世界大賽冠軍夢只差1勝

「垃圾島」言論發酵 賓州波多黎各人怒了 川普團隊火速切割

紐時：美在中東式微 如今以色列說了算

記者顏伶如／綜合報導
圖為伊朗首都德黑蘭一個反以色列和美國的廣告牌看板，左邊是伊朗總統裴澤斯基安、伊朗伊斯蘭革命衛隊軍事指揮官巴蓋里的照片，標註為「老兵」，右邊為拜登總統和以色列總理內唐亞胡，標註「戰爭販子」。(歐新社)
圖為伊朗首都德黑蘭一個反以色列和美國的廣告牌看板，左邊是伊朗總統裴澤斯基安、伊朗伊斯蘭革命衛隊軍事指揮官巴蓋里的照片，標註為「老兵」，右邊為拜登總統和以色列總理內唐亞胡，標註「戰爭販子」。(歐新社)

紐約時報28日分析，美國曾在中東地區擁有重要影響力，但如今角色已經式微，一切由以色列說了算；以色列對伊朗發動最新一波攻擊之後，國際政治觀察家與前任外交官紛紛表示，現在的以色列顯然在中東處於主導地位，在多個戰線全面開火，美國則已變成配角。前總統歐巴馬任內國務部官員納斯爾(Vali R. Nasr)表示，中國、俄羅斯等對手都注意到美國已控制不了以色列，也無力防止中東衝突擴大，俄羅斯總統普亭(Vladimir V. Putin)可能對於擊垮烏克蘭更加肆無忌憚，中國國家主席習近平則對台灣動手更加大膽。

不論在伊拉克戰場或大衛營(Camp David)，長期以來美國都以中東地區主角角色自居。但如今以色列在黎巴嫩對直主黨(Hezbollah)開戰，在加薩對哈瑪斯(Hamas)開戰，還跟真主黨與哈瑪斯幕後支持者伊朗正面衝突，拜登總統卻發現對以色列能夠發揮的影響非常有限。

報導指出，過去美國總統在中東戰爭衝突裡扮演和平製造者的崇高角色，而拜登大多只能從外交層面處理善後。

美國仍有某些影響力，例如以色列接納美國提出不要攻打伊朗核子或煉油設施的警告，可是美國規模更大的目標，推動迄今則難有進展，例如在加薩地區促成以色列與哈瑪斯達成停火協議。如何避免中東地區出現不幸的區域戰爭，美國到目前為止並沒有提出計畫，更談不上落實。

紐約時報分析，美國對於色列總統內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)似乎沒有太多影響力。內唐亞胡對真主黨與伊朗都擴大攻擊力道，雖然已經消滅哈瑪斯組織領導人辛瓦(Yahya Sinwar)，以軍仍在加薩地區持續行動。

專家指出，內唐亞胡的策略目標是，利用去年10月7日哈瑪斯恐怖攻擊事件做出反擊，一口氣將以色列所有敵人通通鏟除。以色列支持者說，這是一個世代難得出現一次的好機會，能夠改變區域情勢版圖，批評人士則說，以色列對於後續發展並未預先規畫，卻讓衝突不斷升溫。

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)高等國際研究學院(The School of Advanced International Studies，SAIS)中東問題專家納斯爾表示，現在出現的不協調狀況是，聯盟關係裡的次要夥伴對於區域懷抱遠大願景，資深夥伴卻只能在事件發生後幫忙善後，「對於美國來說，這不是一個理想的處境」。

納斯爾表示，中國、俄羅斯等對手都注意到美國如今已控制不了以色列，也無力防止中東衝突擴大，俄羅斯總統普亭可能對擊垮烏克蘭更加肆無忌憚，中國國家主席習近平則對台灣動手更大膽。

納斯爾說，如果中東衝擊蔓延，美國勢必被捲入。他表示，以色列認定如果戰爭擴大，美國將會幫忙打仗，「美國等於是夢遊(sleepwalking)走進了中東地區的另一場長期衝突」。

以色列 哈瑪斯 伊朗

上一則

金正恩今年露面次數大增60% 憂「遇刺」北韓加強維安

下一則

當男當女不須醫療評估 德國性別自決法11月上路

延伸閱讀

以色列禁止聯合國救援機構在境內活動 列「恐怖組織」

以色列禁止聯合國救援機構在境內活動 列「恐怖組織」
紐時分析：美國在中東角色式微 如今以色列說了算

紐時分析：美國在中東角色式微 如今以色列說了算
停滯3個月後 加薩停火談判重啟 不見哈瑪斯代表

停滯3個月後 加薩停火談判重啟 不見哈瑪斯代表
以色列防長：哈瑪斯與真主黨不再是伊朗有效代理人

以色列防長：哈瑪斯與真主黨不再是伊朗有效代理人

熱門新聞

來自馬來西亞的英國留學生張嘉欣(音譯)被判謀殺自己新生嬰兒罪名成立。(West Midlands Police)

22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立

2024-10-25 14:01
新加坡建國總理李光耀次子李顯揚2015年在新加坡國立大學文化中心舉行的李光耀葬禮上致悼詞。（路透）

李光耀次子李顯揚獲英國政治庇護 聲稱遭新加坡政府迫害

2024-10-22 06:10
秋葵泡水，功效都有哪些？(Pexels)

快看世界／網紅「秋葵水」 健康功效多多？

2024-10-24 16:35
以軍稍早宣布已完成對伊朗軍事目標的「精確且針對性」空襲。(歐新社)

報復伊朗行動落幕 以色列：成功挫敗直接威脅

2024-10-25 23:59
在北韓進行的一次軍事訓練中，北韓領導人金正恩與士兵交流。(路透)

烏克蘭情報顯示 俄羅斯軍人對北韓士兵充滿不屑

2024-10-25 10:20
外媒指以色列26日清晨起對伊朗的報復行動已結束。圖為以色列總理內唐亞胡在國防部指揮中心參加會議。(新華社)

以色列對伊朗發動3輪打擊、轟20據點 CNN：報復行動已結束

2024-10-25 23:29

超人氣

更多 >
李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網

李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網
9種罐頭食品 廚師、營養師：價值被低估

9種罐頭食品 廚師、營養師：價值被低估
好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸

好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸
好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染

好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染
擺脫便秘 醫生曝這3個簡單生活秘訣

擺脫便秘 醫生曝這3個簡單生活秘訣