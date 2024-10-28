北京：中東局勢處在危險邊緣 敦促以色列停止一切挑釁

中國常駐聯合國代表傅聰。（取自中國常駐聯合國代表團網站）

針對當前中東局勢，中國駐聯合國大使傅聰28日在安理會中東局勢緊急公開會上發言稱，當前，伊朗 與以色列 的關係和整個中東地區局勢正處在危險邊緣，敦促以色列切實停止一切挑釁行為。他警告，任何不計後果的挑釁行為、擴大戰事的軍事冒險都是不負責任的，極可能帶來災難性後果。

根據中國常駐聯合國代表團網站發布的新聞稿，傅聰表示，10月26日，以色列對伊朗多地發動多輪空襲，造成伊朗方面設施損毀和人員傷亡。

傅聰說，中方譴責任何侵犯伊朗主權和領土完整的行為，反對威脅地區和平與安全的破壞行為。

他強調，當前，伊以關係和整個中東地區局勢處在危險邊緣。中國對以色列行動所造成的事態升級表示嚴重關切，敦促以色列切實停止一切挑釁行為。

傅聰同時呼籲所有各方保持冷靜克制，共同遵守聯合國憲章和國際法原則，回到通過政治和外交手段解決爭端的正確軌道。

他表示，當前，加薩 衝突仍在延宕，黎以爆發新的衝突，敘以、紅海局勢持續緊張，中東局勢早已岌岌可危。在此關鍵時刻，所有當事方都應該順應國際社會停火止戰的壓倒性呼聲，全面執行安理會決議，為推動局勢降溫、恢復地區和平安寧作出不懈努力。

他強調，任何不計後果的挑釁行為、擴大戰事的軍事冒險都是不負責任的，極可能引發誤判，帶來災難性後果。

傅聰指出，中東地區緊張局勢持續惡化，根本原因在於加薩停火一直無法實現。安理會要求停火的多項決議被束之高閣，既有損安理會自身權威，也不利於衝突的根本解決。

他表示，中方認為，當前形勢下，安理會應當用好憲章賦予的一切手段，確保安理會有關決議得到落實。中方呼籲對以色列有重要影響的國家，把拯救生命和防止戰爭擺在第一位，摒棄任何其他政治算計，支持安理會就當前局勢採取進一步有力行動，推動加薩立即停火，推動黎以局勢立即降溫，切實遏制衝突擴大蔓延。