紐時︰挨以色列空襲是否還手 伊朗陷兩難
以色列26日向伊朗發動報復性打擊，紐約時報的評論認為，德黑蘭是否還擊正陷於兩難局面。
如果伊朗報復，緊張局勢會勢必升級，在目前經濟陷困境、軍事脆弱性的背景下，國內情況只會進一步惡化。但若不這樣做，就會讓盟友及國內強硬派視為太軟弱。
自2023年1月以色列與哈瑪斯加薩開戰以來，伊朗早已介入這場地區戰爭內。以色列的做法是逐一打擊伊朗的軸心成員，包括真主黨、葉門「青年運動」(Houthi)及其在敘利亞和伊拉克的盟友。
這些盟友及代理人是伊朗針對以色列的「前沿防禦」，以色列嚴重削弱了它們的實力等於削弱了伊朗。
在哈瑪斯、真主黨的領袖逐一遭以色列擊殺後、伊朗為了回應作出報復還擊，但伊朗官員已明確表示並不希望與以色列直接開戰。
在以色列26日攻擊伊朗前，德黑蘭已展開連串外交活動，部分是透過祕密管道，希望美國能約束以色列防止戰爭爆發。
在以色列襲擊後，德黑蘭明顯淡化其影響，電視如常播出普通節目，它沒有立即發誓作出重大報復，只重申有這樣做的權利。
伊朗目前也面臨巨大的經濟問題，因此是否與以色列作長期且代價高昂的戰爭，一直持謹慎態度。國內物價上漲及其嚴厲統治，早已令人民對政府引發嚴重異議，這自然影響是否展開報復行動的決定。
紐約時報引述分析人士認為，這就是為何最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)在強硬派萊希(Ebrahim Raisi)死於直升機失事後，允許由溫和派裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)接任總統的原因之一。
當然要推動局勢升級，伊朗的理由很充分，伊斯蘭革命衛隊就經常要求更強硬回應。以色列與伊朗都渴望恢復威懾作用，認為這種威懾作用只能透過報復性打擊來實現。
但華盛頓與以色列也希望與伊朗的衝突，只會「再次成為影子戰爭，而非公開戰爭」，或許最後的結果是雙方沒有結束敵意，而是控制住了它。
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