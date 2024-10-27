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紐時︰挨以色列空襲是否還手 伊朗陷兩難

編譯盧炯燊／綜合報導
圖為伊朗居民24日在德黑蘭街頭舉著被以軍殺害的真主黨領袖納斯拉勒與哈瑪斯領袖辛瓦的遺示威抗議，譴責以色列。(美聯社)
圖為伊朗居民24日在德黑蘭街頭舉著被以軍殺害的真主黨領袖納斯拉勒與哈瑪斯領袖辛瓦的遺示威抗議，譴責以色列。(美聯社)

以色列26日向伊朗發動報復性打擊，紐約時報的評論認為，德黑蘭是否還擊正陷於兩難局面。

如果伊朗報復，緊張局勢會勢必升級，在目前經濟陷困境、軍事脆弱性的背景下，國內情況只會進一步惡化。但若不這樣做，就會讓盟友及國內強硬派視為太軟弱。

自2023年1月以色列與哈瑪斯加薩開戰以來，伊朗早已介入這場地區戰爭內。以色列的做法是逐一打擊伊朗的軸心成員，包括真主黨、葉門「青年運動」(Houthi)及其在敘利亞和伊拉克的盟友。

這些盟友及代理人是伊朗針對以色列的「前沿防禦」，以色列嚴重削弱了它們的實力等於削弱了伊朗。

在哈瑪斯、真主黨的領袖逐一遭以色列擊殺後、伊朗為了回應作出報復還擊，但伊朗官員已明確表示並不希望與以色列直接開戰。

在以色列26日攻擊伊朗前，德黑蘭已展開連串外交活動，部分是透過祕密管道，希望美國能約束以色列防止戰爭爆發。

在以色列襲擊後，德黑蘭明顯淡化其影響，電視如常播出普通節目，它沒有立即發誓作出重大報復，只重申有這樣做的權利。

伊朗目前也面臨巨大的經濟問題，因此是否與以色列作長期且代價高昂的戰爭，一直持謹慎態度。國內物價上漲及其嚴厲統治，早已令人民對政府引發嚴重異議，這自然影響是否展開報復行動的決定。

紐約時報引述分析人士認為，這就是為何最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)在強硬派萊希(Ebrahim Raisi)死於直升機失事後，允許由溫和派裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)接任總統的原因之一。

當然要推動局勢升級，伊朗的理由很充分，伊斯蘭革命衛隊就經常要求更強硬回應。以色列與伊朗都渴望恢復威懾作用，認為這種威懾作用只能透過報復性打擊來實現。

但華盛頓與以色列也希望與伊朗的衝突，只會「再次成為影子戰爭，而非公開戰爭」，或許最後的結果是雙方沒有結束敵意，而是控制住了它。

伊朗 以色列 紐約時報

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