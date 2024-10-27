Axios：以色列報復前 向伊朗透露攻擊目標

以軍26日發動攻勢，報復式空襲伊朗首都德黑蘭。圖為本月9日以色列在南部陸軍基地展示伊朗在1日空襲以境的導彈殘骸。(路透)

以色列 26日對伊朗 實施報復襲擊。政治網站Axios引述三名知情人士報導，以色列曾事先向伊朗傳遞訊息，警告伊朗不要回應這次攻擊。一名知情人士並透露，以色列曾向伊朗方面表明大體上會攻擊什麼目標，以及不會攻擊什麼。

知情人士稱，以色列的訊息是透過幾個第三方向伊朗傳達，其訊息意在試圖限制當前以、伊的相互攻擊，防止擴大升溫。

其中兩名知情人士說，以色列警告伊朗不要對這次攻擊採取回應，但伊朗若報復，尤其造成以色列平民傷亡時，以方將實施另一次更重大攻勢。以色列總理內唐亞胡辦公室未回應置評請求。

報導指，一名消息人士說，向伊朗傳達訊息的管道包括荷蘭外交部長維爾德坎普。以色列動手數小時前，維爾德坎普曾於社群媒體X寫到，他已和伊朗外交部長針對戰事及中東緊張加劇進行對話，並就中東局勢呼籲克制，「各方須致力防止進一步升溫」。

幾位拜登 政府官員說，預期伊朗會在未來幾天回應以色列攻擊，但其方式會有限，將能使以色列停止以牙還牙的循環。白宮國安會發言人塞維特說，美方目標是加速外交工作並使中東緊張降溫，呼籲伊朗停止攻擊以色列，好讓對抗的循環能落幕。

美以官員說，26日有三波襲擊，第一波聚焦伊朗防空系統，第二、第三波針對飛彈和無人機基地及武器製造設施。伊朗稍早聲稱有效抵禦以色列攻擊，伊朗各地軍事目標僅受到有限損傷。

以色列官員說，這次攻擊是為報復10月1日伊朗對以色列的彈道飛彈攻擊。伊朗表示不希望和以色列全面開戰，但遭到攻擊時會反擊。

以軍發言人哈加里說，若伊朗採取升級來回應以色列的襲擊，以方將不得不報復。一名美國官員說，美方未參與以色列這次行動，但伊朗若報復，美國準備好捍衛以色列；該官員並說，以伊直接軍事交火應已落幕，伊朗若再攻擊以色列將帶來後果，「我們已直接、間接向伊朗傳達此事」。