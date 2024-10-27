我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨別傷心太早？大選倒數10天 川普勝率走下坡

紐約、洋基大戰 MLB世界大賽逼著兩州州長對賭

Axios：以色列報復前 向伊朗透露攻擊目標

編譯高詣軒／綜合報導
以軍26日發動攻勢，報復式空襲伊朗首都德黑蘭。圖為本月9日以色列在南部陸軍基地展示伊朗在1日空襲以境的導彈殘骸。(路透)
以軍26日發動攻勢，報復式空襲伊朗首都德黑蘭。圖為本月9日以色列在南部陸軍基地展示伊朗在1日空襲以境的導彈殘骸。(路透)

以色列26日對伊朗實施報復襲擊。政治網站Axios引述三名知情人士報導，以色列曾事先向伊朗傳遞訊息，警告伊朗不要回應這次攻擊。一名知情人士並透露，以色列曾向伊朗方面表明大體上會攻擊什麼目標，以及不會攻擊什麼。

知情人士稱，以色列的訊息是透過幾個第三方向伊朗傳達，其訊息意在試圖限制當前以、伊的相互攻擊，防止擴大升溫。

其中兩名知情人士說，以色列警告伊朗不要對這次攻擊採取回應，但伊朗若報復，尤其造成以色列平民傷亡時，以方將實施另一次更重大攻勢。以色列總理內唐亞胡辦公室未回應置評請求。

報導指，一名消息人士說，向伊朗傳達訊息的管道包括荷蘭外交部長維爾德坎普。以色列動手數小時前，維爾德坎普曾於社群媒體X寫到，他已和伊朗外交部長針對戰事及中東緊張加劇進行對話，並就中東局勢呼籲克制，「各方須致力防止進一步升溫」。

幾位拜登政府官員說，預期伊朗會在未來幾天回應以色列攻擊，但其方式會有限，將能使以色列停止以牙還牙的循環。白宮國安會發言人塞維特說，美方目標是加速外交工作並使中東緊張降溫，呼籲伊朗停止攻擊以色列，好讓對抗的循環能落幕。

美以官員說，26日有三波襲擊，第一波聚焦伊朗防空系統，第二、第三波針對飛彈和無人機基地及武器製造設施。伊朗稍早聲稱有效抵禦以色列攻擊，伊朗各地軍事目標僅受到有限損傷。

以色列官員說，這次攻擊是為報復10月1日伊朗對以色列的彈道飛彈攻擊。伊朗表示不希望和以色列全面開戰，但遭到攻擊時會反擊。

以軍發言人哈加里說，若伊朗採取升級來回應以色列的襲擊，以方將不得不報復。一名美國官員說，美方未參與以色列這次行動，但伊朗若報復，美國準備好捍衛以色列；該官員並說，以伊直接軍事交火應已落幕，伊朗若再攻擊以色列將帶來後果，「我們已直接、間接向伊朗傳達此事」。

伊朗 以色列 拜登

上一則

紐時︰挨以色列空襲是否還手 伊朗陷兩難

下一則

憂變梨泰院2.0 700人湧入首爾聖水洞 Prada活動緊急喊卡

延伸閱讀

以色列襲擊伊朗飛彈工廠 摧毀12座中國進口燃料混合器

以色列襲擊伊朗飛彈工廠 摧毀12座中國進口燃料混合器
遭以色列空襲 伊朗軍方：優先考慮加薩、黎巴嫩停火

遭以色列空襲 伊朗軍方：優先考慮加薩、黎巴嫩停火
Axios：以色列報復前向伊朗傳話 透露攻擊目標

Axios：以色列報復前向伊朗傳話 透露攻擊目標
中東戰事擴大？以軍大規模空襲伊朗軍事目標

中東戰事擴大？以軍大規模空襲伊朗軍事目標

熱門新聞

來自馬來西亞的英國留學生張嘉欣(音譯)被判謀殺自己新生嬰兒罪名成立。(West Midlands Police)

22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立

2024-10-25 14:01
以色列國防軍19日公布哈瑪斯已故首領辛瓦去年10月6日攜家帶眷從地下通道前往藏身處的影片，可見辛瓦妻子拎著一款疑似愛馬仕柏金包。(截圖自X/@AvichayAdraee)

哈瑪斯首領辛瓦去年藏匿畫面曝光 妻拎3萬柏金包 兒搬電視食物

2024-10-20 01:50
新加坡建國總理李光耀次子李顯揚2015年在新加坡國立大學文化中心舉行的李光耀葬禮上致悼詞。（路透）

李光耀次子李顯揚獲英國政治庇護 聲稱遭新加坡政府迫害

2024-10-22 06:10
秋葵泡水，功效都有哪些？(Pexels)

快看世界／網紅「秋葵水」 健康功效多多？

2024-10-24 16:35
以色列釋出哈瑪斯領袖辛瓦死前最後幾分鐘的空拍畫面。(取自YT)

自家竟成哈瑪斯領袖葬身地 加薩男見辛瓦生前畫面嚇傻：他怎麼會在那

2024-10-20 08:10
川普19日出席在賓州拉特羅布舉行的大選造勢。(路透)

內唐亞胡遇襲後致電川普：多虧「無視拜登」以國才能占上風

2024-10-20 03:20

超人氣

更多 >
曾被疑不背台詞「數字小姐」13年後變女神

曾被疑不背台詞「數字小姐」13年後變女神
西雅圖5屍滅門案 15歲嫌裝受害者報案、11歲妹妹裝死倖存

西雅圖5屍滅門案 15歲嫌裝受害者報案、11歲妹妹裝死倖存
華郵爆料 世界首富馬斯克曾在美國非法工作

華郵爆料 世界首富馬斯克曾在美國非法工作
高盛稱中國五行業產能過剩 最嚴重的是這行業

高盛稱中國五行業產能過剩 最嚴重的是這行業
隔空就可盜刷信用卡 Visa警告「數位扒竊」新犯罪猖獗

隔空就可盜刷信用卡 Visa警告「數位扒竊」新犯罪猖獗