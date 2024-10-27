遭以色列空襲 伊朗未威脅「立即報復」

以軍26日發動攻勢，報復式空襲伊朗首都德黑蘭。圖為德黑蘭居民焚燒以色列國旗抗議。(路透)

以色列 26日空襲伊朗 至少造成4死，伊朗外交部長阿拉奇表示，伊朗自衛決心沒有極限；伊朗軍方則指德黑蘭有權採取行動進行回應，但優先考慮在加薩 走廊和黎巴嫩達成停火。

據路透報導，兩名美方研究人員的單獨評估，商業衛星圖像顯示，在以軍26日一次襲擊中，擊中伊朗用於混合彈道飛彈固體燃料的建築物。這些判斷是由前聯合國武器檢查員、科學與國際安全研究所研究小組負責人奧爾布賴特(David Albright)和華府智庫CNA副研究分析師伊維萊斯(Decker Eveleth)。

美聯社報導，阿拉奇(Abbas Araghchi)接受伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)官網訪問時說：「我認為我們已經表明，我們保衛自己的決心沒有極限。」

以色列26日凌晨對伊朗發動空襲，以報復德黑蘭10月初飛彈攻擊，而阿拉奇是首位對以軍26日襲擊發表評論的伊朗高層官員。

伊朗通訊社(IRNA)26日晚引述軍方聲明報導，以軍空襲至少導致4名伊朗士兵喪命。

伊朗軍方26日指出，以色列空襲僅導致雷達系統受損，且伊軍將加薩走廊和黎巴嫩停火視為首要之務。

伊朗軍方參謀總部發布聲明並在國營電視台宣讀：「多虧我國防空系統及時發揮作用，(以色列)攻擊造成的破壞有限，僅一些雷達系統受損。」聲明提到：「大批飛彈遭到攔截，敵機受阻無法進入我國領空。」

聲明還補充道，以軍飛機只能從美國控制的伊拉克領空，向伊朗遠距離發射「少量搭載極輕型彈頭的長程飛彈」。

路透報導，研究人員伊維萊斯表示，以色列的攻擊可能「嚴重阻礙了伊朗大規模生產飛彈的能力」。

德黑蘭軍方表示，以軍戰機使用「超輕型彈頭」襲擊伊拉姆省、胡齊斯坦省和德黑蘭週邊地區的邊境雷達系統。

伊維萊斯說，商業衛星公司 Planet Labs 的一張圖像顯示，以軍襲擊摧毀霍吉爾的兩座建築物，其中混合了彈道飛彈的固體燃料。

不過，伊朗參謀總部並未威脅立即展開報復行動，並在其聲明說：「伊朗保留在適當時刻進行回應的合法權利，同時優先考慮在加薩和黎巴嫩建立永久停火。」

美聯社評論，儘管伊朗軍方稱自己有權採取報復行動，其聲明暗示，德黑蘭或許正試著想辦法避免局勢再進一步升溫。