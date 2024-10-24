哈瑪斯盼俄敦促巴勒斯坦自治政府 協商戰後加薩治理

巴勒斯坦 伊斯蘭主義組織哈瑪斯 高層在莫斯科與俄方官員會談後告訴俄羅斯新聞社，哈瑪斯希望俄國敦促巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯，為加薩 走廊戰後建立全國團結政府展開協商。

哈瑪斯（Hamas）政治局成員馬佐克（Mousa Abu Marzouk）與俄羅斯外交部副部長鮑格達諾夫（Mikhail Bogdanov）在莫斯科會面。

俄羅斯新聞社（RIA）引述馬佐克說：「我們討論了有關巴勒斯坦全國團結，以及建立政府在戰後治理加薩走廊（Gaza Strip）的議題。」

俄新社報導，馬佐克指出，哈瑪斯請求俄羅斯鼓勵阿巴斯（Mahmoud Abbas）就建立團結政府展開協商。阿巴斯正在俄國喀山（Kazan）出席金磚國家（BRICS）峰會。

阿巴斯領導的巴勒斯坦自治政府（PA）在以色列占領的約旦河西岸（West Bank）部分地區進行有限治理。

巴勒斯坦自治政府是由阿巴斯領導的政治派系法塔組織（Fatah）掌控，長久以來與統治加薩走廊的哈瑪斯關係緊張，2007年雙方曾短暫交戰，結果落敗的法塔組織被趕出加薩走廊。

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）曾表示強烈反對美方所提，戰後由巴勒斯坦自治政府接手掌管加薩走廊的方案。