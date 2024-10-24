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聯國：加薩經濟徹底崩潰 350年才能恢復戰前水準

編譯季晶晶／綜合23日電
加薩經濟要350年才能恢復到以哈戰爭之前的水準。（美聯社）
加薩經濟要350年才能恢復到以哈戰爭之前的水準。（美聯社）

英國衛報報導，根據聯合國貿易和經濟發展委員會的一份報告，以色列和哈瑪斯之間長達一年多的戰爭使加薩的經濟「徹底崩潰」，需要350年才能恢復到以哈戰爭之前的水準。

根據上述已提交給聯合國大會有關戰爭經濟代價的報告，自去年10月7日以來，加薩殘存的經濟和基礎設施已被摧毀殆盡。戰前就疲軟的經濟活動現在陷入停滯，僅在嚴重缺水、缺電、缺燃料，及取得管道嚴重受限的情況下，提供最低限度的人道主義醫療和食品服務。

加薩的建築業產出銳減96%，農業產出減少93%，製造業產出減少92%，服務業產出減少 76%。2024年第1季的失業率達到81.7%，可能因軍事行動持續而惡化或持續。

該報告說，「達成停火後，要想恢復2007至2022年的增長趨勢，加薩要350年才能將國內生產總值（GDP）提高到2022年的水準」。

另一方面，美國國務卿布林肯22日再次敦促以色列領袖致力實現加薩停火；值此之際，加薩北部戰火肆虐、民眾亟需援助，而以色列正持續對黎巴嫩發動攻擊。

自巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯一年多前攻擊以色列，掀起加薩戰爭以來，這是布林肯第11次中東行，同時也是自上個月以色列和伊朗支持的黎巴嫩武裝團體真主黨衝突升高以來，他首訪中東。

布林肯告訴以色列領導人，以軍上周擊斃哈瑪斯領袖辛瓦（Yahya Sinwar），為加薩停火和釋放以色列人質提供一個「機會」。

布林肯在特拉維夫會見以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）時表示：「我深信，辛瓦之死確實創造了一個重要機會，讓以色列人質返家、結束戰爭，並確保以色列的安全。」

華府警告，如果以色列未迅速改善讓人道援助進入加薩地區，美國可能會暫停向以色列提供部分軍事援助。

以色列 加薩 布林肯

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