聯合國：加薩戰後若持續遭封鎖 重建恐需350年

圖為2023年10月，巴勒斯坦人在加薩沙提難民營檢查被以色列空襲摧毀的亞辛清真寺廢墟。美聯社

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯 （Hamas）的戰爭重創加薩 走廊，聯合國 最新報告顯示，就算戰爭明天結束，重建所需的時間恐怕不只數十年，而是以百年為單位。

美聯社報導，以哈戰爭為二次世界大戰以來最致命，也是最具破壞性的軍事行動之一。

而聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）發布的報告顯示，即使以哈戰爭明天結束、加薩回到跟2023年10月7日開戰前那樣被封鎖的狀態，當地經濟要恢復到戰前那種危殆程度可能仍得耗費350年的時間。

自從哈瑪斯2007年取得加薩走廊控制權以來，當地就遭到以色列和埃及的封鎖。而哈瑪斯過去4度與約旦河西岸的巴勒斯坦自治政府對戰及雙方歧見，進一步加深加薩經濟困境。

至今還沒打完的以哈戰爭，已嚴重破壞加薩走廊全境，不僅整個社區被夷為平地，道路和重要基礎設施也成了廢墟。在著手重建之前，必須先清空堆積如山的瓦礫，以及瓦礫堆中滿滿的腐屍和未爆彈。

聯合國貿易和發展會議昨天的報告指出：「一旦達成停火，恢復到2023年10月前的狀態並不會讓加薩踏上復甦和永續發展所需的道路。」報告說：「若回到2007至2022年的成長趨勢，也就是平均成長率0.4%的情況，加薩國內生產毛額（GDP）將需350年的時間才能恢復到2022年水準。」

報告指出，即使是這樣，人均GDP仍將隨著人口成長而「持續且急劇」下滑。

350年是一段很長的時間。報告作者阿拉澤（Rami Alazzeh）表示，他的計算是根據戰爭頭7個月經濟受創情況，並按照加薩2007至2022年平均GDP成長率，去計算需要多長時間才能恢復經濟。

阿拉澤說，「報告的訊息是，加薩復甦快慢取決於它復甦的條件」，「我們並不是說加薩復甦必將花上350年的時間，因為這意味著加薩永遠不會復甦」。

截至今年1月底，世界銀行（World Bank）估計加薩損失金額達185億美元。這個數字幾乎是約旦河西岸與加薩2022年經濟產出的總和。

而聯合國9月在評估衛星影像後發現，加薩約1/4的建築物被毀或重度受損，66%建築物至少一部分受損，當中包括超過22.7萬個住房單位。

人道團體「挪威難民理事會」（Norwegian Refugee Council）率領的國際援助供應方聯盟「庇護群」（Shelter Cluster）推算出根據「加薩重建機制」（Gaza Reconstruction Mechanism）重建所有被毀房屋所需的時間。