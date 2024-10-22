真主黨：對以軍情報與海軍基地發動攻擊

圖為10月19日，以色列的鐵穹反導系統攔截到從黎巴嫩向以色列北部海法發射的火箭。路透

黎巴嫩真主黨 （Hezbollah）今天表示，已對以色列 位於特拉維夫郊區的據點發動攻擊，其中包括一處情報基地，並向以色列北部海法的海軍基地發射火箭。

真主黨對以色列發動這波攻擊前，黎巴嫩官方媒體曾報導，以軍對黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）南部及周邊地區展開猛烈轟炸。當局表示，以軍這次攻擊地點鄰近黎巴嫩最大公立醫院，造成1名兒童在內共4人死亡。

真主黨在聲明中表示，其戰士向「8200軍情部隊的格利洛特基地（Glilot base）」發射一連串火箭彈，並聲稱前天晚上也對同一基地發動類似攻擊。

真主黨指出，今天還對特拉維夫郊區（Tel Aviv）的另一處以軍據點發射火箭，並向「海法（Haifa）西北部的斯特拉馬瑞斯（Stella Maris）海軍基地」發射一連串火箭彈。海法是位於以色列北部的沿海城市。

以色列軍方在聲明中表示，以色列中部的空襲警報響起後，「偵測到約5枚從黎巴嫩發射的火箭」，其中多數已被攔截。

以軍也表示，隨著北加利利區（Galilee）和戈蘭高地（Golan Heights）北部警報大作，約偵測到15枚從黎巴嫩發射的火箭，其中部分被攔截，其餘則落在開放區域。

以軍表示，暫未獲報有人員傷亡。

以色列軍方昨天指出，將持續炮轟真主黨在黎巴嫩的據點。軍方表示，過去24小時已針對300個目標展開攻擊，其中部分是與真主黨有關的金融公司。

一名黎巴嫩安全官員告訴法新社，由於以色列攻擊的地點靠近貝魯特唯一國際機場的主要跑道，昨晚迫使黎巴嫩國家航空公司的航班更換降落跑道。