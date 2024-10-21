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以軍控真主黨在醫院建地下金庫 藏匿5億美元現金及黃金

編譯徐榆涵／即時報導
以軍指控黎巴嫩真主黨在貝魯特一家醫院地下碉堡中藏匿數億美元現金和黃金。(取自X平台)
以軍指控黎巴嫩真主黨在貝魯特一家醫院地下碉堡中藏匿數億美元現金和黃金。(取自X平台)

以色列軍方指控黎巴嫩真主黨在貝魯特一家醫院地下碉堡中藏匿數億美元現金和黃金，但醫院否認該說法。對此，以軍發言人哈加里21日表示，儘管持續打擊該組織的金融資產，但不會將醫院作為攻擊目標。

衛報、以色列時報等報導，位在貝魯特達希耶的薩赫勒（Al-Sahel）醫院院長阿拉梅（Fadi Alame）否認以色列的指控，阿拉梅甚至邀請黎巴嫩軍隊檢查該設施，以確認其中只有手術室、病人和太平間。此外，阿拉梅提到該醫院正在進行疏散。

以色列軍隊發言人哈加里（Daniel Hagari）表示，一直在監視該醫院院區，但明確表示不會打擊這個醫療設施。哈加里展示動畫地圖稱，該醫院地下碉堡由近日被擊斃的真主黨領袖納斯拉勒下令建造，「根據我們估計，碉堡內至少存放總值5億美元的美元鈔票和黃金」。

哈加里提供的細節據稱是以色列情報部門多年來所蒐集，但沒有提供醫院內存有大量現金的證據，也未說明這些錢是否在襲擊中被銷毀。目前尚未能聯繫到真主黨發表評論。

另外，以色列國防軍總參謀長哈萊維（Herzi Halevi）表示，從20日至21日間，已打擊真主黨旗下金融機構Al-Qard al-Hassan在黎巴嫩的近30家分行。

以色列 真主黨 黎巴嫩

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