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空襲黎巴嫩 以軍鬆口「幾天至幾周」結束

編譯盧思綸／綜合報導
黎巴嫩貝魯特南郊19日遭以色列空襲煙硝衝天。(美聯社)
黎巴嫩貝魯特南郊19日遭以色列空襲煙硝衝天。(美聯社)

一名以色列資深軍方官員透露，軍方正積極迅速執行在黎巴嫩南部的行動，目標是「幾天至幾周內」，完成攻擊真主黨軍火和指揮控制據點工作。

同時，以色列19日「左右開弓」狂轟加薩北部與黎巴嫩貝魯特，加薩的貝特拉希亞鎮(Beit Lahiya)多處民宅建築遇襲，至少87人喪生；而真主黨發射火箭進入以色列北部之後，其位於貝魯特南郊的軍火存放設施也遭以軍空襲淪為瓦礫。

以色列官員向以色列新消息報(Yedioth Ahronoth)電子媒體Ynet News表示，「目前爭取軍事收尾將與外交斡旋同步進行，外交斡旋將促成和解」。

該官員提到，政治程序已經開展，且從以色列角度而言，接下來的發展均為正向的。

路透報導，貝特拉希亞鎮若干民宅與多樓層民用建築遇襲造成數十傷亡；加薩全境當日至少108人罹難。巴勒斯坦衛生官員表示，電信和網路服務連續第二天被切斷，救援行動受到阻礙。

居民和醫務人員表示，以軍加強對賈巴利亞難民營(Jabalia)的圍困，賈巴利亞是加薩八個歷史悠久的營地中最大的一個，以軍也出動戰車前進附近的貝特哈諾(Beit Hanoun)和貝特拉希亞，並向當地居民發出撤離命令。

賈巴利亞居民表示，以軍包圍、襲擊幾個難民避難所，拘留數十名男子。社群媒體上的影片顯示，數十名巴勒斯坦男子坐在一輛戰車旁邊的地上，而其他人則在一名士兵的帶領下前往拘留地點。路透尚無法立即核實上述影片的真實性。

對此，以色列官員表示，撤離命令的目的是將哈瑪斯武裝份子與平民分開，並否認有系統計畫將平民撤離賈巴利亞或其他北部地區。

真主黨和伊朗這方，希望儘快和以軍停火，以保留能力重建軍事政治力量；近日黎巴嫩中央政治領袖和教派首領罕見舉行公開聚會呼籲停火、達成政治和解(但並未提及真主黨訴求)；黎巴嫩看守總理米卡提(Najib Mikati)公開反對伊朗干預黎巴嫩內政。

另外，一支後備旅在20日進入黎巴嫩南部，負責清理真主黨精銳拉萬德部隊在村莊的後勤基設和設防區。該官員喊話，村莊裡每一棟留有武器的房屋都將被摧毀，可能造成大量毀壞。

以色列19日空襲貝魯特南郊造成大量煙硝。(歐新社)
以色列19日空襲貝魯特南郊造成大量煙硝。(歐新社)

以色列 黎巴嫩 真主黨

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