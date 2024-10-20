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美情報外洩？以色列報復伊朗計畫網上曝光 2國再增緊張

編譯廖振堯／即時報導
以色列空軍是美製匿蹤戰機​F-35的​用戶之一，從美國政府最近外洩情報看來，透過空中加油，可能擔負從以國起飛襲擊伊朗的報復行動。（路透）
以色列空軍是美製匿蹤戰機​F-35的​用戶之一，從美國政府最近外洩情報看來，透過空中加油，可能擔負從以國起飛襲擊伊朗的報復行動。（路透）

伊朗本月1日向以色列發動大規模襲擊，發射近200枚飛彈轟炸，各界關注以色列將以何種行動回擊。然而以色列報復計畫近日竟在網上流傳，美國官員指出包括五角大廈、聯邦調查局(FBI)等情報單位已著手調查。

眾院議長強生接受CNN訪問時說：「調查正在進行中，幾小時之內我會得到機密簡報……我們正在密切關注這一事件。」

有線電視新聞網(CNN)及美聯社報導，文件的日期為15日至16日，由用戶名「中東觀察者」(Middle East Spectator)發布在Telegram上，18日開始流傳，並聲稱這些文件是由某位美國情報界人士所洩露，後來又改稱是美國國防部洩露的。這些資訊似乎完全是透過衛星影像分析收集的，它們被標記為「高度機密」，且表明只有美國及「五眼聯盟」(Five Eyes)盟國—澳洲、加拿大、紐西蘭、英國有權共享。

文件描述以色列似乎正在為襲擊伊朗做準備。其中一份文件據稱是由國家地理空間情報局(National Geospatial-Intelligence Agency)彙編，稱以色列計畫涉及四處運輸彈藥。另份文件則稱來自國安局(NSA)，概述了以色列空軍空對地飛彈演習，據信也是為攻擊伊朗而準備。還有一份文件也暗示以色列擁有核武，這是該國一直拒絕公開證實的事；不過文件也指出美國未觀察到以色列計畫對伊朗使用核武的跡象。

目前尚不清楚這些文件是如何流出、是否被駭客攻擊或內部故意洩露。一名美國官員表示正在調查誰接觸過這些文件。散布文件的Telegram頻道自稱位於伊朗首都德黑蘭，先前也曾發布過以伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)表情包及其他素材，以支持所謂的「抵抗軸心」(Axis of Resistance)，即由伊朗資助武裝的中東激進組織。

這次洩密事件發生在美以關係極度敏感的時刻，勢必會激怒以色列，徒增緊張關係。負責中東事務的前副助理國防部長、退休中情局官員馬爾羅伊(Mick Mulroy)表示「這是嚴重的外洩事件，可能挑戰美國和以色列之間未來的協調。」

去年麻州空軍國民兵(Air National Guard member)特薛拉(Jack Teixeira)在通訊軟體Discord上洩露軍事機密，一度導致美國與南韓、烏克蘭等盟友關係緊張；此次外洩文件中的一份正與特薛拉洩露的資料風格相似。

以色列 伊朗 國防部

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