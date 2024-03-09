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降落傘未完全張開 加薩人道物資空投反致5死11傷

中央社加薩走廊8日綜合外電報導
加薩人道危機愈演愈烈，美國等國8日對加薩進行空投行動，試圖讓當地居民取得他們急需的糧食等物資。（美聯社資料照）
加薩人道危機愈演愈烈，美國等國8日對加薩進行空投行動，試圖讓當地居民取得他們急需的糧食等物資。（美聯社資料照）

哈瑪斯治下加薩走廊衛生部官員和目擊者今天表示，加薩北部人道空投物資行動至少一張降落傘未能成功張開，導致包裹從高空墜落，造成5人喪命、11人受傷。

此事發生在加薩走廊（Gaza Strip）當地時間午間11時30分左右，受害民眾是加薩北部夏提（Al-Shati）難民營居民。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，據說5名死者中有2名男孩，另有11人在這起事故中受傷。死傷民眾確切年齡目前尚不清楚，不過據說傷者介於30到50歲之間。

加薩人道危機愈演愈烈，美國、約旦、埃及、法國、荷蘭與比利時今天對加薩進行空投行動，試圖讓當地居民取得他們急需的糧食等物資。

美國一名國防官員告訴哥倫比亞廣播公司新聞網，初步檢討顯示美國空投行動並非地面人員傷亡的禍首，但稱需要進一步調查。

美軍中央司令部（U.S. Central Command）今天晚間在社群媒體貼文中表示，這起事故的死傷並非由美國空投造成。

社群媒體上有影片顯示，一大批繫著降落傘的物資包裹從天而降，但似乎有繫繩纏繞糾結，其中一張降落傘並未完全張開，包裹就這樣高速墜落。

難民營目擊者古爾（Mohammed al-Ghoul）告訴法新社，他和兄弟跟著去追空投物資，希望能獲得「一袋麵粉」。

古爾說：「然後，突然間，降落傘沒有張開，像火箭一樣墜落其中一間房屋的屋頂。」

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）治下加薩當局媒體辦公室談到今天5人喪命事件時表示，空投是「徒勞一場」，「不是讓援助進入（加薩）的最佳方式」。

聯合國先前曾說，空投或擬議的海上援助走廊並不能取代陸路運送，並敦促以色列允許更多卡車藉由更多邊境關卡到達加薩。

加薩 社群媒體 哈瑪斯

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