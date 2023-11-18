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以色列放行燃料進加薩 但對南部蓄勢待攻

編譯中心╱綜合17日電
加薩南部汗尤尼斯一間毀損嚴重的清真寺內，一名巴勒斯坦婦人11月17日生火煮食。（路透）
加薩南部汗尤尼斯一間毀損嚴重的清真寺內，一名巴勒斯坦婦人11月17日生火煮食。（路透）

以色列國防軍官員聲稱，即將摧毀加薩北部哈瑪斯軍事系統；在此同時，愈來愈多跡象顯示，以色列對加薩走廊南部的地面攻擊可能迫在眉睫；以色列總理內唐亞胡日前受訪時表示，已盡力避免平民傷亡，可惜這項努力未能成功。

以色列國防軍（IDF）發言人哈加里表示，以色列軍隊將進軍哈瑪斯存在的任何地方，包括加薩走廊南部。

哈加里在周五的例行簡報中表示，「決心推進我們的行動。哈瑪斯存在的任何地方都會發生這種情況，包括加薩走廊南部。」並指將在最適合軍隊的時間、地點和條件下進行。哈加里發表上述言論之際，外界愈來愈擔心以色列計畫在南部部分地區擴大軍事行動。

CNN報導，越來越多跡象表明，以色列對加薩走廊南部的地面攻擊可能迫在眉睫。援助組織警告，以色列進入加薩南部的任何行動，都可能使本來就已經相當糟糕的人道局勢更加惡化。據報導，在加薩南部最大城市汗尤尼斯以東的社區，有一份傳單警告住在當地人們，轉移到已知的避難所。

以哈衝突將滿六周，以色列戰時內閣今天首度允許運送燃料進入加薩，並強調這些燃料僅能由聯合國調度使用，不得運到哈瑪斯手中；不過聯合國表示，運送燃料的量根本不足夠讓加薩過一天，加薩人民生活困苦，每天都在搶水搶食物。

英國廣播公司（BBC）引述一名以色列官員說法報導，以色列同意每天放行兩輛載滿燃料的卡車進入加薩，卡車將經由埃及的拉法關卡進入加薩，再由聯合國分配給平民使用。

世界衛生組織（WHO）指出，加薩持續處於缺乏食物、飲水、燃料及藥品的狀態，就算有水也無法煮沸後飲用；而且衝突爆發後加薩已無人收垃圾，導致寄生蟲和老鼠橫行，衛生條件很糟。此外，平民為了避難密集擠在有限的場所，疾病傳播速度恐怕將遠高於預期，而且冬季已至，傳染病散播可能釀成新一波人道危機。

另外，以色列軍方日前釋出一段影片，顯示在加薩最大的西法醫院室外區域有一個地道入口，因此發現了哈瑪斯武裝分子所使用的地道。不過哈瑪斯反駁以色列的說法。哈瑪斯代表哈姆丹表示，「西法醫院裡沒有哈瑪斯的據點或控制室，我們無時無刻都避開醫院，以色列是在說謊。」

約旦外交部長沙法迪批評，以色列入侵加薩，破壞了數十年來解決以巴衝突的努力，並且讓整個地區陷入火海。沙法迪說，以色列並沒有透過殺害無辜巴勒斯坦人，來為自己帶來安全，反而扼殺了相關地區對和平的任何擁抱，對哈瑪斯的戰爭，讓地區關係倒退了30多年。

以色列今日宣布，往後每天可讓2輛油罐車駛入加薩走廊；圖為示意圖。（Getty I...
以色列今日宣布，往後每天可讓2輛油罐車駛入加薩走廊；圖為示意圖。（Getty Images資料照片）
以色列空襲加薩南部汗尤尼斯，民眾17日返回現場。（路透）
以色列空襲加薩南部汗尤尼斯，民眾17日返回現場。（路透）

加薩 以色列 哈瑪斯

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