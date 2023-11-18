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以軍指西法醫院發現哈瑪斯地道入口 哈否認軍事使用

編譯中心╱綜合17日電
以色列軍方15日發布照片指出，在加薩西法醫院找到了哈瑪斯的武器與裝備。（路透）
以色列軍方15日發布照片指出，在加薩西法醫院找到了哈瑪斯的武器與裝備。（路透）

以色列軍方表示，以軍在加薩走廊最大醫院「西法醫院」發現巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯所使用的地道豎井；哈瑪斯則否認將西法醫院用於軍事目的，指稱美國一再重複這類不實說法。

路透報導，以色列軍方發布一段影片，據稱內容顯示在西法醫院（Al-Shifa Hospital）戶外區域的一個地道入口。影片中可見地面有一個深洞，周圍散落著混凝土、木頭碎片和沙石。這塊地似乎已被挖掘過，背景中有一輛推土機。路透無法立即核實影片內容。以色列軍方表示，以軍還在醫院中發現一輛載有大量武器的車。

哈瑪斯隨後聲明指出，美國國防部和國務院聲稱哈瑪斯將西法醫院用於軍事目的，不啻是「一再重複明顯不實的陳述，這也證明以色列占領軍發言人的軟弱和可笑表現」。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）表示，美國對自家情報單位有關哈瑪斯在西法醫院活動的評估有信心，但不會提供相關消息或詳細說明。

另外，以色列軍方今天表示，軍方尋獲一名遭哈瑪斯劫為人質的女下士遺體。以軍本周稍早已宣布她的死訊，哈瑪斯稱這名19歲的士兵是在以色列轟炸下喪生。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，以色列國防軍（IDF）聲明指出，下士馬仙諾的遺體已被轉移至以國境內。據報導，這是以軍在西法醫院附近尋獲的第二具人質遺體。

以色列國防軍昨天表示，在加薩走廊西法醫院附近找到65歲以色列女子魏斯（Yehudit Weiss）的遺體。

以軍發言人哈加里（Daniel Hagari）稱她是被加薩武裝分子「謀殺」身亡，但沒有提供關於死因的詳細資訊。

以色列 哈瑪斯 加薩

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