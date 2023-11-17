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以哈衝突 伊朗表態不會參戰 真主黨也避對抗

編譯中心╱綜合16日電
遭巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯扣在加薩的以色列人質家屬、友人與支持者15日參加遊行。（歐新社）
遭巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯扣在加薩的以色列人質家屬、友人與支持者15日參加遊行。（歐新社）

根據英國媒體報導，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）日前訪問德黑蘭時，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）曾當面跟他說：「你們對以色列發動襲擊並未事先警告我們，所以我們不會參戰。」除了伊朗表態不會干預以哈戰爭外，黎巴嫩真主黨也表示會避免全面對抗。

另據路透報導，不具名的伊朗、哈瑪斯官員均表示，哈米尼11月初親口告訴哈尼雅，伊朗不會直接干預衝突，僅對哈瑪斯提供政治和道德支持；他並要求哈尼雅壓制哈瑪斯內部「呼籲伊朗及黎巴嫩真主黨共同對抗以色列」的呼聲。

不過哈瑪斯在Telegram發聲明否認上述消息，並稱其「毫無根據」，但並未具體說明虛假內容為何；伊朗外交部則沒有對此發表任何評論。

另據本報系聯合報報導，一名阿拉伯外交官表示，哈瑪斯原則上同意釋放至少50名婦女與孩童人質，交換以色列軍事行動暫停三至五天，並增加加薩人道救濟物資，以色列正在考慮。哈瑪斯在加薩挾持大約240名以色列與外籍人質。

有報導說，以哈可能已同意協議部分內容，美方官員與其他有關各方正在等候以色列的消息，而以方正在進行內部討論。

阿拉伯外交官與其他知情人士說，目前正在討論的協議仍有可能破裂，就像迄今為止的其他安排一樣。

報導指出，先前的提案條件大致相同，但涉及的人質數量等細節不同。該外交官表示，最新版概要只是「總體而言」已經商定，如果以方同意，「事情很快就會發生，如果他們拒絕，那我們就再做一次」。

美國總統拜登會晤中國國家主席習近平後，拜登在記者會說，他「深入參與」協商，跟以色列和充當哈瑪斯中間人的卡達政府就人質獲釋進行談判，並對此抱持希望。

拜登表示，不考慮派美軍解救俘虜，他說，正在研究如何提供協助讓人質獲釋，並且有一段夠長的休戰時間，讓這件事發生。

哈瑪斯領導人哈尼雅（左）本月初造訪德黑蘭，伊朗最高領袖哈米尼（右）當面向其告知「...
哈瑪斯領導人哈尼雅（左）本月初造訪德黑蘭，伊朗最高領袖哈米尼（右）當面向其告知「伊朗不會參戰」。圖為兩人今年6月會談畫面。（路透資料照片）

哈瑪斯 以色列 伊朗

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