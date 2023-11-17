加薩缺燃料 通訊又全面中斷 聯國憂心社會秩序

以色列要求汗尤尼斯附近居民撤離，圖為在空襲下受傷的當地兒童。（路透）

聯合國近東巴勒斯坦 難民救濟工作署（UNRWA）總監拉扎里尼今天表示，加薩 走廊（Gaza Strip）在燃料嚴重短缺之際，通訊再度完全中斷，他為加薩的社會秩序感到憂心。

中央社引述法新社報導，拉扎里尼在瑞士日內瓦的記者會上說：「加薩再度處於通訊完全中斷的狀態，而且是因為沒有燃料。」巴勒斯坦電信公司證實通訊斷線。

公司在舊稱推特（Twitter）的社群平台X寫道：「加薩走廊所有電信服務全數中止，因為維繫電信網絡的所有能源來源已耗盡，而且燃料不被允許送進來。」

一輛卡車昨天才載了2萬3000公升的燃料進入加薩，是以色列 與巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」（Hamas）近六周前開戰以來，第一次有燃料運入加薩。

另外，以色列軍隊今天宣布奪下加薩港的「營運控制權」，這是這塊巴勒斯坦領土上的一個重要基礎設施，以色列軍隊透過聲明宣布：「過去幾天裡，在聯合行動中，士兵們攻取原本由哈瑪斯恐怖組織控制的加薩港的營運控制權。港區所有建築物都已清理完畢。」以色列並要求平民離開加薩走廊南部的四個城鎮，似乎暗示著對哈瑪斯的戰爭可能擴散這些地區。

之前以色列警告加薩北部的民眾撤離，這些今天被警告的城鎮在和平時期已有超過10萬人口，現在則收容數以萬計從其他地區逃離的民眾；如今這些人口又必須撤離。

從飛行器連夜投下的傳單告訴平民撤離位於南部主要城市汗尤尼斯（Khan Younis）東側的巴尼舒海拉（Bani Shuhaila）、庫札（Khuzaa）、阿巴桑（Abassan）和卡拉拉（Qarara）等城鎮。傳單上寫道：「恐怖組織哈瑪斯的行為使國防軍必須在你們居住的地區對其採取行動。為了你們的安全，你們必須立即撤離居住地，並前往已知的避難所。」傳單也警告「任何靠近恐怖分子或其設施的人都有生命危險，每間為恐怖分子所用的房子都是目標」。

另據以國警方，三名槍手今天攻擊耶路撒冷附近的一個檢查站，造成安全部隊六名成員受傷，這些槍手隨後遭到以國警察擊斃。

以色列警政署長沙巴泰（Kobi Shabtai）告訴記者，槍手攜帶手槍、斧頭和彈藥，準備「在以色列發動重大攻擊或屠殺行動」。