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金融時報：以哈戰爭 不致讓世界經濟陷入四分五裂

編譯中心／綜合10日電

英國「金融時報」（Financial Times）報導，以哈戰爭雖在各國間造成新裂痕，美國和以色列陣營看似孤立，但地緣經濟版圖並未明顯變動，世界經濟不致陷入四分五裂。

金融時報記者畢提（Alan Beattie）在刊登的文章中寫道，美國符合道義支持長期盟邦以色列，而中低所得國家則通常與巴勒斯坦人站在同一陣營。

聯合國大會在10月27日表決議案，呼籲以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊（Gaza Strip）的交戰要「人道主義休戰」（humanitarian truce）時，僅美國和以色列等14個國家投反對票，120個國家投票贊成、40多國棄權。

不過，歐洲聯盟（EU）成員國當中，只有4國加入美國的反對陣營，15國棄權，法國和西班牙等其餘成員國則投下贊成票。另一方面，雖然大多數開發中國家支持決議案，但近幾年較靠攏以色列的印度則投棄權票。

報導說，表面上來看，美國受孤立似乎會傷害自身在全球的威望，無論是在民主富裕國家組成的西方聯盟內，或是在新興市場國家當中，美國則希望吸引後者加入美方對中國持疑的地緣經濟陣營裡。

更進一步檢視，若說加薩衝突可能成為「南方世界」（global south）終於能自成一股地緣經濟勢力的契機，這說法恐怕嚴重誇大。因為情勢發展並未顯示，「西方」與「南方世界」各自結合成更堅固的陣營。

簡言之，若一道外交政策問題未對全球經濟產生巨大衝擊，就不太可能令世界貿易模式有明顯改變。

畢提指出，對於一些可能被認為會同情巴勒斯坦的國家，美國也保有外交政策影響力。加薩戰事儘管正對中東經濟造成損害，但除非衝突範圍擴大，導致油價明顯上漲，否則在中東區域以外不太可能受到許多關注。

全球貿易無疑比20年前更政治化，但由於加薩衝突並未急遽升溫，也未對美國或中國帶來連鎖效應，因此至今未能廣泛引發各國在地緣經濟關係中選邊站。

畢提表示，除非加薩衝突使美國總統拜登（Joe Biden）在國內支持度大跌、導致前總統川普（Donald Trump）明年11月勝選回鍋，或是中國膽大到侵略台灣，否則世界經濟不會受到嚴重的刺激衝擊，大多數國家很可能不會讓遠處發生的衝突影響到自身追求經濟利益。

加薩 以色列 巴勒斯坦

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