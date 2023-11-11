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以色列：不尋求統治加薩 但須進駐部隊 巴：不會搭著以戰車返加薩

編譯中心／綜合10日電
哈瑪斯指控以色列攻擊加薩走廊境內規模最大醫療院西法醫院，造成至少13人死亡，醫院外就可看見死難者的遺體。（Getty Images）
哈瑪斯指控以色列攻擊加薩走廊境內規模最大醫療院西法醫院，造成至少13人死亡，醫院外就可看見死難者的遺體。（Getty Images）

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）9日說，以軍在加薩走廊（Gaza Strip）進攻「哈瑪斯」（Hamas）表現極好，但以色列不會尋求在與「哈瑪斯」戰爭後征服、占領或統治加薩走廊，可是必須有「可恃部隊」進入此地，必要時可防止武裝分子威脅出現。

加薩走廊境內規模最大醫療院所西法醫院8日已遭轟炸，不少巴勒斯坦人在醫院外面避難。...
加薩走廊境內規模最大醫療院所西法醫院8日已遭轟炸，不少巴勒斯坦人在醫院外面避難。（路透）

綜合媒體報導，內唐亞胡告訴福斯新聞（Fox News），「我們不尋求統治加薩、不尋求占領，但尋求給它與我們一個更好的未來」。他說，加薩需要組成文人政府，但以色列將確保10月7日哈瑪斯突襲以色列事件不會重演，「因此，我們必須有一支可恃部隊，如有必要將進入加薩並擊斃歹徒，因為這是將能防止類似哈瑪斯的組織再度出現的關鍵。」

內唐亞胡表示，戰後「我們必須看到加薩非軍事化、去激進化和重建」。

加薩走廊南端拉法（Rafah）大批巴勒斯坦難民8日排隊等候領取糧食時爭搶飲水。當...
加薩走廊南端拉法（Rafah）大批巴勒斯坦難民8日排隊等候領取糧食時爭搶飲水。當地衛生條件欠佳，已有多種疾病傳染開來。（美聯社）

另據報導，巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）掌控的加薩走廊（Gaza Strip）政府聲稱，以色列10日空襲加薩最大西法醫院（Al-ShifaHospital）建築，造成13人死亡，數十人受傷。

世界衛生組織（WHO）證實，在以色列猛烈攻擊下，加薩地區已有20家醫院完全停擺；加薩衛生部10日發布最新統計，以巴衝突5周以來，死亡人數1萬1078人，超過2萬7000人受傷。

西法醫院是加薩最大醫院，以軍坦克9日包圍加薩至少4間醫院，要求醫院疏散，稱裡面藏匿哈馬斯分子。

以色列前軍情局長（Amos Yadlin）指出，哈瑪斯在每間醫院地下都有指揮據點，他們拿醫院當盾牌，「所有人都知道」。而且在10月7日突襲事件爆發後被抓的哈瑪斯成員也供稱，組織的主要指揮部就在西法醫院下面。

此外，美國官員認為，在以色列占領的約旦河西岸（West Bank）擁有有限自治權的巴勒斯坦自治政府，應該在戰後重新統治加薩。2007年，哈瑪斯從巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）的部隊手中奪取對加薩的控制權。

巴勒斯坦領導層認為，巴勒斯坦自治政府重掌加薩的同時必須要有政治解決方案，以終結以色列在1967年中東戰爭中對領土的占領。

巴勒斯坦自治政府總理史泰耶（Mohammad Shtayyeh）本周告訴美國公共電視網（PBS），巴勒斯坦自治政府不會「搭著以色列戰車」返回加薩。

加薩 以色列 哈瑪斯

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