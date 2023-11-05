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召回駐以大使 土國總統痛批內唐亞胡

編譯中心／綜合4日電
土耳其總統艾爾段表示，內唐亞胡「不再是我們可以交談的人」。（歐新社）
土耳其總統艾爾段表示，內唐亞胡「不再是我們可以交談的人」。（歐新社）

加薩走廊衝突升溫，土耳其4日宣布將召回駐以色列大使，並中斷與以國總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）的聯絡，又指準備把以色列的罪行訴諸國際刑事法院（ICC）。

綜合媒體報導，在上月以哈戰爭爆發之前，巴勒斯坦盟友土耳其一直試圖修補與以色列的緊張關係。不過，隨著戰事升級，加上巴勒斯坦平民死亡人數飆升，安卡拉對以色列及其西方盟友（尤其是美國）的態度變得日益強硬。

這次，土耳其選擇在美國國務卿布林肯（Antony Blinken）到訪前夕，宣布上述決定。

土耳其外交部宣布，「鑑於以色列持續攻擊平民，並拒絕（接受）停火，在加薩釀成人道主義悲劇」，土國大使托倫拉爾（Sakir Ozkan Torunlar）已被召回，以進行磋商。

土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）表示，內唐亞胡「不再是我們可以交談的人，我們已經把他排除在外」。

他又指支持把以色列侵犯人權和戰爭罪行訴諸國際刑事法院，「我們的相關部門，特別是我們的外交部，會開展這項工作。」

他續稱內唐亞胡已失去以色列人的支持，「十誡裡不是有教人『不可殺人』嗎？」

厄多安並表示，在戰事爆發後，土耳其準備好充當加沙地帶的保證國（guarantor country），重申土耳其對加沙人民的支持。

他同日也談到，一旦以色列與哈馬斯之間的戰爭結束，加薩須成為獨立、有主權的巴勒斯坦國一部份，土耳其不會支持任何「逐步把巴勒斯坦人從歷史抹去」的計畫。

以國外交部發言人海亞特（Lior Haiat）則回應，此舉是「土耳其總統支持哈瑪斯恐怖組織的另一項舉措」。

土耳其 以色列 巴勒斯坦

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