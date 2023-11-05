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加薩缺水缺糧…95%人沒水喝 1天僅2張餅充飢

編譯中心／綜合4日電
加薩的多個倉庫和糧食配發中心遭數千人闖入，搶奪物資。（路透）
加薩的多個倉庫和糧食配發中心遭數千人闖入，搶奪物資。（路透）

受到以色列的攻擊與封鎖，加薩地區缺水、缺糧、缺燃料陷入嚴重人道危機。據了解，當地95%人口缺乏清潔飲用水，一天只有兩張麵餅可充飢。加薩南部的難民，每天要花幾小時排隊取水，但取得的往往是飲用後會導致腹瀉嘔吐的受汙染水。

綜合媒體報導，聯合國指出，上周三載著救援物資的卡車進入加薩，但車上的水僅夠1.5萬人一日之用，對流離失所的逾140萬人而言只是杯水車薪。

一名加薩難民表示，她的孩子在離開加薩市的家後一直身體不適，「孩子們一直患腸胃炎，症狀包括腹絞痛、嘔吐和肚瀉，我最初以為是睡在地板或天氣轉變所致，後來才知道這是我們每天排隊數小時取得的受汙染水造成。我們已經喝了這種水15天了」。

由於缺乏燃料，海水化淡廠無法全力運作，也限制了將水泵到居民家中。聯合國中東地區副協調員哈斯汀（Lynn Hastings）說，以色列的三條供水管線中，只有一條在運作。「許多人靠著半鹹水或含鹽地下水過活。」

聯合國兒童基金會（UNICEF）發言人埃爾德上周說，「兒童因脫水死亡的威脅日益嚴重」。

近日加薩當地多個援助物資分發中心被搶掠，參與者多達幾千人。參與搶劫的民眾無奈表示，如果不是真的非常需要這些物資，也不會去搶。

另一名加薩民眾表示，自己和其他人一樣，從天一亮就出來排隊，但排了數小時，只買到極少量的麵包，他哀嘆：「我們再也受不了！」

聯合國近東巴勒斯坦救濟和工程處表示，該機構在加沙協助的50間麵包店中，五分之一被炸掉，其餘也因缺乏燃料陸續被迫關閉。

聯合國負責人道事務與緊急援助副秘書長葛瑞菲斯（Martin Griffiths）說，以色列、埃及、美國和聯合國正為了把燃料運進加薩而密集談判。

他說，燃料對於機構、醫院、輸水、輸電的運作不可或缺，「我們必須讓這些供給確實、反覆且可靠地進入加薩」。

哈斯汀提到，維持醫院、鹹水淡化廠、食品廠和其他關鍵服務運作所需的後援發電機「隨著燃料用罄，正一個接一個逐漸停擺」。

加薩難民不只缺食物，也很缺飲水。（路透）
加薩難民不只缺食物，也很缺飲水。（路透）

加薩 聯合國 以色列

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