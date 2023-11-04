加薩記者被炸死 全家10人陪葬…同僚崩潰：我們正一個個死去

巴勒斯坦電視台記者哈塔布在家中遇難。（取材自巴勒斯坦電視台）

巴勒斯坦 自治政府經營的電視台表示，該台一位特派記者與10名家人2日於加薩 走廊南部遇害，並宣稱以色列 軍隊的空襲鎖定了他的家。同台記者報導此事時，當場脫掉了寫著「PRESS」字樣的防護背心，直言「根本無法保護任何記者」。

CNN與土耳其國營安納杜魯新聞社報導，巴勒斯坦電視台（Palestine TV）記者哈塔卜（Mohammad Abu Hattab）當晚一直在納瑟醫院外進行現場直播報導，但半個鐘頭後回到家時不幸身亡，巴勒斯坦官方通訊社「瓦法社」也報導了哈塔卜及家人的死訊。

以色列軍方沒有立即對此發表評論，CNN無法獨立證實房屋爆炸原因。除了在聲明做出指控外，巴勒斯坦電視台尚未公布此事跟以軍襲擊直接相關的證據。

不過，但哈塔卜的死訊嚴重衝擊了整個新聞編輯室，同台記者巴希爾（Salman Al Bashir）報導此事時情緒激動，更讓攝影棚內的主播潸然淚下。他說，「我們再也承受不了這種事情了，我們已經精疲力竭，我們是等死的受害者與烈士，我們正一個接著一個死去，誰也不關心我們，或是加薩的大規模災難與罪行」。

巴希爾對著鏡頭表示，「沒有保護，絲毫沒有國際保護，對任何狀況都沒有豁免。這一身防護用具無法保護我們，這些頭盔也不行」。接著，他就把防護背心脫下與扔到地上，接著脫掉了頭盔，「這些只是我們穿上的標語，根本無法保護任何記者」。

巴希爾指出，以色列對加薩長達好幾個星期的轟炸，已經讓當地的巴勒斯坦人變得無法忍受，「現場直播時，我們失去了一條接著一條的靈魂，沒有任何的代價，我們看起來像烈士，一個接著一個等著輪到我們」。

巴希爾還說，「不過30分鐘前，我們的同事哈塔卜正站在這裡，現在他離開我們了，連同他的妻子、兄弟和許多家庭成員，現在都成了醫院裡的受害者」。

此外，根據巴勒斯坦自治政府衛生部引述加薩走廊來源公布的最新數據，自10月7日哈瑪斯發動襲擊以來，以色列對加薩的空襲已造成至少9025人死亡、2萬2000多人受傷。