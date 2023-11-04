以哈「面對面」惡鬥 加薩淪鬼城…難民營學校被炸 孩童成碎片
以色列軍方2日表示，以軍已包圍加薩走廊最大城加薩市，正與哈瑪斯「面對面」近距離惡鬥，據當地記者表示，由於以軍持續不斷空襲和地面行動，加薩城和北部其他城鎮已經淪為「鬼城」。
以軍聲稱，哈瑪斯從地道採取襲擾戰術，打了就跑，他們於是出動特種工兵單位Yahalom炸毀了一些地道。據了解，Yahalom部隊是一支精英突擊隊，也是目前世界上最大的地道戰部隊之一，其士兵專門負責尋找、清理和摧毀隧道。
據居民說法和兩個團體影片顯示，哈瑪斯和伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）聯盟戰士從地道中出現，向戰車開火，然後又躲回地道網。
在一段哈瑪斯軍事影片中，一名戰士從加薩一處冒出，並在一輛戰車上放置爆炸裝置，然後衝回地道，向戰車發射一枚反戰車飛彈，影片中可聽到爆炸聲，這名戰士似乎配戴隨身攝影機記錄整個過程。
另據媒體引述軍事專家爆料，以軍計畫將坦克停留在加薩城外圍，從遠處向內部開火，以攻破哈馬斯的主要掩體和地道周圍的環形防線。軍事專家稱，這種戰術將使以軍傷亡降至最低，但會導致平民傷亡增加，居民區會被夷為平地。
另外，哈瑪斯管理的加薩衛生部表示，以色列襲擊了賈巴利亞（Jabalia）難民營一所聯合國管理的學校附近，至少27人喪命。聯合國則表示，正充當避難所的學校受損，據報20人死亡，難民營另有5人受傷。
天空新聞台報導，現場影像可見到群眾之間爆發恐慌，一些人拔腿逃跑，一名男子雙手抱在腦後，另一名女子發瘋似的東張西望，隨後伸手摀著臉頰，明顯受到了驚嚇，還有人在旁人的幫助下，一拐一拐地走向牆壁。當救護車抵達時，警笛聲和人群的呼喊聲交雜在一起。
天空新聞台對影像進行核實，但未能找出原因，正在等候以軍的回應。
法新社的影像則可見有數人死傷，大批民眾急忙趕去救援。操場上一位女子哭喊，「孩子們年紀不到10歲，只不過是從販賣部買東西，就被炸成碎片了」，但未能獨立核實死亡人數。
加薩衛生部發言人庫德拉（Ashraf al-Qudra）則指尋獲了27名「烈士」的遺體，還有大量的傷者。
聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）證實，他們在賈巴利亞的其中一間學校經歷「對該區域的兩天猛烈轟炸後」受損。UNRWA還表示，該機構管理的4間學校在過去一天受損，並指這些地點合計收容了近2萬名流離失所的民眾。
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