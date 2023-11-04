以哈「面對面」惡鬥 加薩淪鬼城…難民營學校被炸 孩童成碎片

巴勒斯坦加薩走廊賈巴利亞難民營一所聯合國管理的學校正充當避難所，2日據報受到以色列襲擊的波及，一名男孩哭著稱「他們沒有做錯事」。（路透）

以色列軍方2日表示，以軍已包圍加薩 走廊最大城加薩市，正與哈瑪斯 「面對面」近距離惡鬥，據當地記者表示，由於以軍持續不斷空襲和地面行動，加薩城和北部其他城鎮已經淪為「鬼城」。

以軍聲稱，哈瑪斯從地道採取襲擾戰術，打了就跑，他們於是出動特種工兵單位Yahalom炸毀了一些地道。據了解，Yahalom部隊是一支精英突擊隊，也是目前世界上最大的地道戰部隊之一，其士兵專門負責尋找、清理和摧毀隧道。

據居民說法和兩個團體影片顯示，哈瑪斯和伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）聯盟戰士從地道中出現，向戰車開火，然後又躲回地道網。

在一段哈瑪斯軍事影片中，一名戰士從加薩一處冒出，並在一輛戰車上放置爆炸裝置，然後衝回地道，向戰車發射一枚反戰車飛彈，影片中可聽到爆炸聲，這名戰士似乎配戴隨身攝影機記錄整個過程。

另據媒體引述軍事專家爆料，以軍計畫將坦克停留在加薩城外圍，從遠處向內部開火，以攻破哈馬斯的主要掩體和地道周圍的環形防線。軍事專家稱，這種戰術將使以軍傷亡降至最低，但會導致平民傷亡增加，居民區會被夷為平地。

另外，哈瑪斯管理的加薩衛生部表示，以色列襲擊了賈巴利亞（Jabalia）難民營一所聯合國 管理的學校附近，至少27人喪命。聯合國則表示，正充當避難所的學校受損，據報20人死亡，難民營另有5人受傷。

天空新聞台報導，現場影像可見到群眾之間爆發恐慌，一些人拔腿逃跑，一名男子雙手抱在腦後，另一名女子發瘋似的東張西望，隨後伸手摀著臉頰，明顯受到了驚嚇，還有人在旁人的幫助下，一拐一拐地走向牆壁。當救護車抵達時，警笛聲和人群的呼喊聲交雜在一起。

天空新聞台對影像進行核實，但未能找出原因，正在等候以軍的回應。

法新社的影像則可見有數人死傷，大批民眾急忙趕去救援。操場上一位女子哭喊，「孩子們年紀不到10歲，只不過是從販賣部買東西，就被炸成碎片了」，但未能獨立核實死亡人數。

加薩衛生部發言人庫德拉（Ashraf al-Qudra）則指尋獲了27名「烈士」的遺體，還有大量的傷者。