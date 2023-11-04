曾開坦克救人質 以軍中校陣亡…地面戰喪命最高階軍官

一名被譽為英雄的以軍坦克營指揮官命喪加薩。（取材自X平台）

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯 7日突擊以色列 南部村莊，一名以軍坦克營指揮官率先帶領部隊開戰車抵達加薩 北部，與數十名武裝分子交戰並解救人質，而被譽為英雄，但以軍證實，該名指揮官在日前對加薩的地面行動中已不幸陣亡。

衛報等報導，哈瑪斯10月7日襲擊以色列南部村莊貝埃里（Be'eri）後，33歲的以軍中校、巴拉克第188旅（188 Barak Brigade）53營指揮官哈巴卡（Salman Habaka），隨即領軍兩輛戰車前往貝埃里，並與藏身房屋內的哈瑪斯武裝分子交戰，是首批抵達以色列南部的以軍部隊之一。

哈巴卡事後曾受訪說明當時情形，稱「我抵達貝埃里後去見希蘭准將（Barak Hiram），他要我做的第一件事就是向一間藏有哈瑪斯的房子開砲。這時你想到的第一個問題會是，裡面會有人質嗎？我們決定對房子開砲以前做了所有初步檢查，然後挨家挨戶去解救人質。戰鬥一路持續到晚上，在屯墾區和街道上發生。」

哈巴卡說，「我發現當人們聽見隆隆的坦克聲，就會有片刻的安全感。令我刻骨銘心的一刻是，當我在路上開著坦克，而我意識到自己正要進入一個有懦夫利用節日闖入的以色列社區，他們屠殺和綁架老人、小孩和嬰兒。」

哈巴卡不幸在加薩北部指揮坦克營前進時喪命，他因在貝埃里的英勇事蹟被譽為英雄。

以色列國防軍證實，哈巴卡1日晚間在加薩北部陣亡，在地面部隊與哈瑪斯的戰鬥中，指揮裝甲部隊掩護步兵戈蘭旅（Golani Brigade）時遭擊斃。

以軍7日對加薩展開地面行動以來，已有18名士兵喪命，哈巴卡是其中最高階的軍官。

此外，以色列政府2日建立了「哈瑪斯大屠殺」（Hamas Massacre）網站，搜集並展示了哈瑪斯分子在以色列行動中令人驚駭的殘暴影像。

網站分為4項類別，包含Supernova音樂祭大屠殺，平民在家中被謀殺，人質被綁架至加薩，以及火箭彈襲擊民宅，共收錄上百件殘忍或血腥的照片與影片。以色列官方X平台帳號呼籲，「讓全世界都知道發生了什麼」。