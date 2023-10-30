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數千人劫物資 加薩秩序瀕崩解 巴人：孩子餓到睡不著…

編譯高詣軒、羅方妤／綜合29日電
聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署29日表示，該組織在加薩的若干倉庫和配發中心已遭到數千名加薩人闖入，奪取麵粉和基本維生物資。（路透）
聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署29日表示，該組織在加薩的若干倉庫和配發中心已遭到數千名加薩人闖入，奪取麵粉和基本維生物資。（路透）

以色列升高在加薩的軍事行動，當地人道危機加劇。路透報導，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）29日表示，該組織在加薩的若干倉庫和配發中心已遭到數千名加薩人闖入，搶奪麵粉和基本維生物資，聯合國憂心這是當地公共秩序開始瓦解的跡象。

世界糧食計畫署發言人艾特法表示，加薩幾個援助物資分發中心被搶是預料之中，因為「人們面臨艱困的條件。人們感到絕望，他們感到飢餓」。外媒則採訪了搶物資的加薩人，他們無奈表示，如果不是真的非常需要這些物資，才不會去搶。

艾特法說，加薩的電話和網路28日中斷，可能是導致倉庫和物資分發中心被搶的原因。她說，糧食計畫署不得不停止分發糧食，因為無法與現場人員溝通，「如今通訊服務正在慢慢恢復，我們也恢復運作」。

加薩當地1名男子基拉尼（Abdulrahman al-Kilani）表示：「我們沒麵粉、沒援助、沒水用，甚至沒廁所。我們的房子毀了，沒有人在乎我們。我們向世界所有人求助。所有國際勢力都在對抗我們。我們需要援助，若非我們真的需要，我們才不會去做這種事。」

另一名婦女烏姆．薩米爾．阿塔爾（Um Samer al-Attar）則說：「我們需要水，需要食物，我們正處於飢餓狀態。這完全不公平。我們的孩子因飢餓和口渴而無法入睡，我們需要提供她們水和食物。」

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯7日突襲以色列後，以哈已交戰3周有餘，哈瑪斯掌控的加薩走廊持續遭以軍轟炸、圍困，當地巴人陷入人道危機，外界救援物資亦難以送入。

UNRWA表示，加薩物資枯竭，從埃及輸入加薩南部的人道救援不足，當前透過救援車隊馳援加薩的做法將失敗。UNRWA說，即使僅為了基本維生，加薩的需求仍極可觀，但收到的救援卻極少且不穩定。

聯合國在加薩中部的迪爾巴拉設有倉庫，儲藏近期從埃及輸入加薩的人道車隊物資。29日有33輛載送食物、飲水及醫藥的卡車抵達加薩，為以哈戰爭開打以來數量最大，但人道工作者指出仍遠遠不足。

UNRWA已表明，以軍空襲已完全牽制其援助加薩人民的能力；相關空襲已致逾50名該組織人員喪生，並限制救援物資輸送。UNRWA在這波以巴衝突爆發前，就曾表示其任務正因資金不足而陷入困境。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署29日表示，該組織在加薩的若干倉庫和配發中心已遭...
聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署29日表示，該組織在加薩的若干倉庫和配發中心已遭到數千名加薩人闖入，奪取麵粉和基本維生物資。（路透）

加薩 聯合國 巴勒斯坦

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