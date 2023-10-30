以哈烽火慘烈 歐盟卻糾結用詞單複數

歐盟 周邊正逢多事之秋，這個自詡地緣政治強權的跨國組織近來表現卻顯得「大而無當」，一年多來才因俄烏戰爭獲提升的外交地位，到了當前以巴衝突彷彿跌落神壇。這從他們為一個用詞單複數糾結的事件，可一葉知秋。

剛在27日結束的歐盟（EU）高峰會，花了5個小時討論以色列 與哈瑪斯 戰火，結果歐洲媒體熱議的是高峰會最終達成共識的一句話，也就是在人道需求下呼籲雙方停火，聲明裡寫的是複數形的「暫停」（pauses for humanitarian needs）而非單數形。

什麼樣的差別值得歐盟27國領導人為了加不加「s」糾結了5小時？據歐洲政治新聞網站Politico報導，目前輪值歐盟主席國的西班牙堅持用單數，但奧地利和捷克等國家則擔心單數的暫停意指要以色列別再反擊，反而讓對以色列發動恐怖攻擊的巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）得益。

西班牙在取得盟國同意擇期舉行「國際和平會議」後，便接受了複數的「暫停」，意思是歐盟不反對矢志消滅哈瑪斯的以色列仍可間歇性轟炸加薩走廊。至於如何透過「複數的停火」維持人道，以及西班牙想在國際舞台拉抬自身而倡議的和平會議能幹嘛，高峰會聲明裡就沒多說了。

這件事一方面凸顯歐盟內部對於該同情巴勒斯坦或是以色列的分歧大，一方面也反映歐盟外交能力的局限性。

歐盟面對「周邊有事」但處理無力的不只中東地區，距離更近一點的像是巴爾幹半島塞爾維亞（Serbia）與科索沃（Kosovo）衝突，歐盟費了多時介入調停，一會兒宣稱已促使雙方同意展開協議，一會兒又譴責雙方不肯坐下談判，外交代表多次分別在兩邊來來去去，只換得一次又一次的聲明呼籲兩邊要聽話。

距離遠一點的亞美尼亞和亞塞拜然衝突也耗費歐盟不少心力，結果這兩個中亞國家最近接受了伊朗的調停，同意在伊朗首都德黑蘭進行和平談判，沒有歐盟的戲份。「歐洲動態」（EurActiv）以「歐盟外交遭羞辱」為標題評論此事。