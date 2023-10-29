以軍交戰真主黨 黎巴嫩南部成鬼城 2.9萬人流離失所

圖為黎巴嫩南部與以色列接壤的邊境村莊達海拉，一名黎巴嫩男子經過被以色列砲擊的後院房屋。（美聯社）

聯合國 機構27日表示，以色列 與北方鄰國黎巴嫩的什葉派組織真主黨（Hezbollah）交火以來，已有近2萬9000名黎巴嫩人流離失所，包括過去一周增加逾1/3。CNN直擊黎巴嫩邊境城鎮，荒廢有如鬼城。

中央社引述法新社報導，聯合國旗下國際移民組織（International Organization for Migration，IOM）發布資訊更新時表示，目前總計已有2萬8965名黎巴嫩人逃離家園，比23日增加了37%，主要是住在南部的民眾。

其中有些人到住在黎巴嫩其他地方的親人家中避難，財務可負擔的人就選擇短租公寓。

以色列在南邊的加薩走廊（Gaza Strip）與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯 （Hamas）作戰之際，也與伊朗支持的黎巴嫩真主黨隔界交火。

這已至少在黎巴嫩造成58人死亡，大部分是真主黨戰士，但也包括至少4位平民，其中一位是路透記者阿布杜拉（Issam Abdallah）。

兩國的邊境城鎮掀起逃亡潮。挪威電視台拍到，以色列邊境居民連夜撤離。居民瓦克寧：「我們收拾好衣服和鞋子，還準備一些食物，我們害怕真主黨，我們都能聽到爆炸聲，我們非常很害怕。」

聯合國估計，至今已有2萬人逃離家園，且戰火可能不會這麼快結束，真主黨最高領導人還和伊斯蘭聖戰組織、以及哈瑪斯高層會面，誓言要對抗以色列直到勝利為止。

以色列則表示和黎巴嫩接壤的北部局勢正在升級，很可能進一步擴大衝突。