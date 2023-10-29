「回到石器時代」加薩沒水電 麵包店被迫關門 巴人生命線恐被切斷

圖為加薩南部拉法的一所聯合國開辦的學校裡，巴勒斯坦婦女27日為流離失所家庭製作麵包。（Getty Images）

以色列 從27日晚起擴大對加薩 地帶的空中和地面攻擊，除了密集轟炸外，地面部隊包括大批坦克28日進入加薩內部作戰。新一輪大規模轟炸，導致加薩地帶通訊及網路中斷，當地230萬人口與外界失聯，加薩淪為「孤島」。有加薩居民哭訴，以色列試圖把加薩變回無水、無電、無燃料、無食物和無網的「石器時代」。

CNN及美聯社報導，以色列對加薩地帶發動大規模襲擊，襲擊集中在加薩地帶北部的希法醫院附近。希法醫院被認為是加薩地帶最大的醫療機構，還是數千名平民躲避空襲的避難所。以色列軍方發言人聲稱，希法醫院是哈瑪斯的中央指揮部因此進行打擊，但哈瑪斯否認了此說法。

多個國際機構報告稱，由於通訊嚴重中斷，與加薩工作人員失去了聯繫。世界衛生組織呼籲，「所有有能力推動停火的人立即採取行動」。

以色列切斷對加薩的電力和燃料供應已兩周多，目前加薩境內大多數麵包店都已關門，國際救援物資進入有限，導致200萬人面臨飢餓和營養不良的風險。聯合國近東巴勒斯坦 救濟和工程處稱，該機構在加薩協助的50間麵包店中，五分之一都被轟炸，其餘多間店舖也因缺乏燃料被迫關閉，很可能釀成災難性糧食短缺。

聯合國世界糧食計劃署（WFP）負責人馬侃（Cindy McCain）稱，與該機構合作的加薩商舖中，約10%的食品已經告罄，其餘商舖最多僅餘下可供應5天的貨物，由於道路受損、車輛缺乏燃料，商舖無法及時補充庫存，「我們的麵包是許多加薩居民主要的食糧，如果沒有燃料，這條生命線會被切斷。」

據估計，超過150萬巴勒斯坦人在當地面臨水資源短缺的問題，許多居民目前正從當地的水井自行打水，但仍面臨水質受到海水及廢水汙染的問題。本已處於斷電黑暗中的巴勒斯坦人，如今又陷入通訊中斷與外界隔離的狀態。帶著五個孩子流離失所的母親薩克爾說，「我們沒有食物、水、電、燃料或網路。他們（以色列人）想讓加薩回到石器時代。」