戰車開進加薩 以色列發動最大地面進攻

以色列軍隊26日對加薩走廊北部發射照明彈，照片攝自以色列南部城鎮史德洛特。（Getty Images）

以色列 已對加薩 地區空襲長達20天，以軍25日晚已派步兵和戰車進入加薩北部，發動目標性襲擊，國際社會要求以色列克制，避免傷害被扣押的人質以及阻礙對加薩平民的援助。巴勒斯坦自治政府外交部長26日表示，以色列對加薩走廊的進攻是一場「報復之戰」，並呼籲停火。哈瑪斯控制的加薩走廊衛生部也說，加薩走廊死亡人數已達7028人。

聯合國 近東巴勒斯坦難民救濟和工程處說，將近60萬逃離家園的人在其位於加薩的150個設施躲避，設施人滿為患，很多人睡在街上。

以軍表示，25日晚間已派步兵和戰車發動襲擊，擊中巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯250個目標，包括基礎設施、反戰車飛彈發射陣地與據點等，部隊已在得手後撤離，這是自近期雙方衝突爆發以來，以軍到目前為止對加薩最大規模的入侵。以軍還說，這波襲擊旨在為戰爭下一階段做準備，即全面地面入侵。

以色列總理內唐亞胡25日指稱，準備對加薩發動地面入侵，進軍時間將由特別戰時內閣決定。華爾街日報引述美國及以色列官員報導，以方已應美方要求，暫緩進軍加薩，以便美國在中東部署近12個防空系統，保護美國駐軍，預計最快本周完成部署。部分美國官員深信，一旦以色列進軍加薩，將使美軍成為武裝團體攻擊目標。

據加薩衛生部和以軍最新統計，這波以哈衝突已造成加薩巴人逾7000人死亡、逾1.4萬人負傷；以色列逾1400人死亡、逾5400人受傷。

在以軍封鎖下，加薩人民所需的食物、飲水和醫療資源日漸匱乏。聯合國指出，加薩的燃油供應即將中斷、醫院病患爆滿。

美國總統拜登25日與澳洲總理艾班尼斯召開聯合記者會。拜登強調，要化解這場危機，應該找出一條通往和平之路，包括讓以巴均獨立建國，並讓以色列融入阿拉伯鄰國。他重申，美國對以色列國防的支持堅若磐石，但各方應思索以巴衝突結束後的中東願景。

聯合國安理會25日表決美國提出的以哈衝突決議案，該案並未要求全面停火，並支持所有國家擁有在國際法範圍內的自衛權。結果在常任理事國俄羅斯與中國否決下未能通過，俄國駐聯合國大使涅班濟亞批評美方，根本不希望安理會決議對以色列可能對加薩發動的地面攻擊產生任何影響，也不是要拯救加薩平民。