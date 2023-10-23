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哈瑪斯血腥教戰手冊：綁架平民當炮灰 殺人瞄準3部位

編譯中心／綜合22日電
清剿入侵南部地區的哈瑪斯分子後，以色列國防軍20日展示哈瑪斯逃竄後留下的大批武器。（路透）
清剿入侵南部地區的哈瑪斯分子後，以色列國防軍20日展示哈瑪斯逃竄後留下的大批武器。（路透）

哈瑪斯突襲以色列的規模和成效惹來外界矚目，華盛頓郵報21日引述從一名哈瑪斯成員遺體身上發現的戰場手冊等文件，揭示哈瑪斯的軍事實力，以及其展開血腥殺戮的事前準備，包括以軍裝備漏洞、砍人瞄準3部位和計畫綁架平民當「炮灰」等。

此外，以色列國防部長葛朗特表示，對哈瑪斯的戰爭恐將進行「數個月」。不過他也堅稱，這將是對這個加薩走廊武裝團體進行的最後一擊。

哈瑪斯該份教戰手冊，署記日期為去年的文件，似乎是為精銳武裝團體艾茲丁‧卡薩姆旅的不同單位準備的手冊，列出部分武器的操作手冊，分析以軍裝備如坦克及軍車的弱點及北韓F-7火箭推進式手榴彈的使用方法，又向突擊部隊提供一些用刀殺人的技巧，包括指出刀刺最佳位置是鎖骨區的頸部、脊柱和腋下。其他文件包括地圖和針對加薩周邊數個社區的攻擊計畫，目標是殺害及綁架平民。

此外，文件中還指示哈瑪斯成員將部分人質聚集起來，把他們當作「砲灰」，並確保他們容易被人看見。

文件首頁寫明屬祕密軍事文件，理應存放在安全地方，除非另有命令，否則禁止攜帶文件活動。文件封底則印有恐怖組織凱達已故領袖賓拉丹的導師阿札姆（Abdullah Azzam）之肖像。

報導指出，該文件似乎是為哈瑪斯主要武裝力量卡桑旅的各部隊所準備，包括反裝甲部隊、工程部隊、狙擊手、步兵和地道專家，及檢獲小冊子上所寫的突擊部隊。

以色列總理辦公室已核實手冊其中17頁，但考量到可能曝光手冊和其他文件的提供者，華郵並未提交所有文件讓以方核實。以色列軍方情報局巴勒斯坦事務部前主管米爾什泰因（Michael Milshtein）及其他專家指文件似乎真確，也與以軍和救援人員在以國受突襲後所蒐集的文件符合。

報導指出，艾茲丁‧卡薩姆旅可能已組建一支由1萬5000至4萬名戰士組成的部隊，據稱其中1200人參與本月7日的襲擊行動。卡薩姆菁英部隊努赫巴（Nukhba）成員是在伊朗受訓，並返回加薩訓練其他戰士。

清剿入侵南部地區的哈瑪斯分子後，以色列國防軍20日展示哈瑪斯逃竄後留下的大批武器...
清剿入侵南部地區的哈瑪斯分子後，以色列國防軍20日展示哈瑪斯逃竄後留下的大批武器。（路透）

哈瑪斯 以色列 加薩

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