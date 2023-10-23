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加薩悲歌 孩童名寫腿上「好認屍」醫生手機照明動手術

編譯中心／綜合22日電
加薩醫護人員不得不在黑暗中用手機燈光動手術。（截自YouTube）
加薩醫護人員不得不在黑暗中用手機燈光動手術。（截自YouTube）

以色列7日遭巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）突襲後，隨即展開反擊，並圍困加薩地區。美國CNN報導，一名為CNN工作的記者拍攝影片顯示，一些加薩家長會將子女的名字寫在其手腳上，以便在自己或者子女被殺時便於辨識遺體身分。空襲後，加薩多間醫院狀況混亂，沒有足夠空間容納大量湧入的病人，太平間人滿為患。

這些影片是在加薩中部戴爾艾拜萊（Deir el-Balah）的Al Aqsa Martyrs醫院拍攝。該區域21至22日整夜都遭以色列空襲。影片顯示，遇害的一名幼童和三名孩童的小腿肚上都有用阿拉伯文寫著的名字，四個孩子都躺在放在房間地板的擔架上。這間房間似乎是太平間，且已經滿了。目前尚不清楚他們的家長是否也被殺。

攻擊導致大量平民傷亡、斷水斷電、沒有糧食，醫院的醫療用品也左支右絀，醫護人員不得不在黑暗中用手機燈光動手術，甚至用醋來處理患者傷口。有的醫生只能使用縫衣針縫合傷口，儘管這樣操作會損壞人體組織。醫生還會用衣服代替短缺的繃帶以包裹患者大面積的燒傷創口，這也很可能會導致感染。

鏡報報導，希法醫院（Shifa）的外科醫師阿布西塔（Ghassan Abu-Sittah）指出，如今醫院的手術室已超載，導致需要動刀的患者送醫後，還要等一段時間才能進入手術室，而他們的傷口也在等待期間出現細菌感染的情況。

阿布西塔透露，由於醫院之前使用的藥水已用罄，因此他不得不用醋來幫患者處理傷口感染，「用醋來處理感染是很古老的療法，但我們能用的方法都已經用了，所以我只好出去買幾瓶醋來為這些患者治療。」

除了希法醫院，許多醫院也因物資缺乏陷入困境。甘尤尼斯市（Khan Yunis）納瑟醫院（Nasser）急診主任坎迪爾（Mohammad Qandeel）透露，如今醫院人手嚴重不足，手術室與病房因斷電黑成一片，醫生們不得不在任何能找到的光線下進行手術，無奈道「我們真的沒有辦法再拯救更多性命了」，「再這樣下去，有更多小孩和婦女將會在沒有任何醫療幫助的情況下死去」。

半島電視台也報導，聯合國22日表示，以色列對加薩地帶的封鎖導致當地燃料耗盡，加薩醫院保溫箱中至少120名新生兒面臨生命危險。報導指，以巴新一輪衝突中，差不多每15分鐘就有一名兒童死亡。

加薩醫院內的護士22日在照顧新生兒。（美聯社）
加薩醫院內的護士22日在照顧新生兒。（美聯社）
加薩一名在以色列轟炸中受傷的孩童21日躺在南部城鎮甘尤尼斯納瑟醫院病床接受治療。...
加薩一名在以色列轟炸中受傷的孩童21日躺在南部城鎮甘尤尼斯納瑟醫院病床接受治療。Getty Images
加薩民眾抱著被炸死的嬰兒。（路透）
加薩民眾抱著被炸死的嬰兒。（路透）

加薩 以色列 巴勒斯坦

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