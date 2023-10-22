以哈戰兩周 已22記者遇難 加薩20年來「最要命」

以色列通訊部長卡爾希帶頭通過了緊急規定，允許以在當前緊急狀態期間，關閉正在損害國家安全的外國新聞頻道，目標就是針對卡達政府擁有的半島電視台（Al Jazeera）。資料照片。（路透）

自10月7日以色列 因遭哈瑪斯 突襲而展開全面圍封加薩 以來，記者們爭分奪秒在極有限的電力、通訊網路和裝備下報導戰事實况之餘，還要兼顧躲避戰火，當地至今累計已有22名記者殉職，有記者組織形容當下的加薩是逾20年來「對記者最要命的時期」。

金融時報報導，由於國際記者在開戰後不能進入加薩，現場報導只能仰賴加薩記者和駐當地特派員。不過，無國界記者（RSF）表示，許多加薩傳媒包括電台、網媒而因以軍炮轟或停電，陷於完全或局部停運。在轟炸威脅下，記者們既要採訪又要自保，可是有時以為已站在安全距離報導，仍不能保證炮彈不會來襲。例如10月10日有3名記者已站在一棟被炸樓宇外數百米拍攝，不料鄰近位置又有空襲，因而罹難。

國際組織「保護記者委員會」（CPJ）公布迄20日累計，已有22名記者殉職，8名記者受傷，3名記者失蹤或被擄。

記者們被迫不斷轉移陣地躲避炮彈，又因為難上網、手機信號受干擾，加上停電等因素，不能做即時報導，也不能掌握全面資訊和趕往事發現場。於是，少數依然營業的咖啡店或醫院，成了記者撰寫報導及與行家交流求證和補充資訊、給器材充電和發稿的地方。

另據路透報導，以色列內閣20日通過了有效期30天的緊急條例，允許政府可以關閉「官方認為」在戰爭期間「危害國家安全」的外國廣播公司、沒收它們的設備和吊銷相關記者的資格。首當其衝的是被以色列通訊局指控「為哈瑪斯服務宣傳，並向敵人傳遞敏感信息」的卡達半島電視台（Al-Jazeera，又譯半島電視台）。