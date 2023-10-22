我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美將更多薩德系統和愛國者飛彈運往中東 因應衝突升溫

摩根士丹利：倘若熊市成真 明年房市最多跌5%

以哈戰兩周 已22記者遇難 加薩20年來「最要命」

編譯中心／綜合21日電
以色列通訊部長卡爾希帶頭通過了緊急規定，允許以在當前緊急狀態期間，關閉正在損害國家安全的外國新聞頻道，目標就是針對卡達政府擁有的半島電視台（Al Jazeera）。資料照片。（路透）
以色列通訊部長卡爾希帶頭通過了緊急規定，允許以在當前緊急狀態期間，關閉正在損害國家安全的外國新聞頻道，目標就是針對卡達政府擁有的半島電視台（Al Jazeera）。資料照片。（路透）

自10月7日以色列因遭哈瑪斯突襲而展開全面圍封加薩以來，記者們爭分奪秒在極有限的電力、通訊網路和裝備下報導戰事實况之餘，還要兼顧躲避戰火，當地至今累計已有22名記者殉職，有記者組織形容當下的加薩是逾20年來「對記者最要命的時期」。

金融時報報導，由於國際記者在開戰後不能進入加薩，現場報導只能仰賴加薩記者和駐當地特派員。不過，無國界記者（RSF）表示，許多加薩傳媒包括電台、網媒而因以軍炮轟或停電，陷於完全或局部停運。在轟炸威脅下，記者們既要採訪又要自保，可是有時以為已站在安全距離報導，仍不能保證炮彈不會來襲。例如10月10日有3名記者已站在一棟被炸樓宇外數百米拍攝，不料鄰近位置又有空襲，因而罹難。

國際組織「保護記者委員會」（CPJ）公布迄20日累計，已有22名記者殉職，8名記者受傷，3名記者失蹤或被擄。

記者們被迫不斷轉移陣地躲避炮彈，又因為難上網、手機信號受干擾，加上停電等因素，不能做即時報導，也不能掌握全面資訊和趕往事發現場。於是，少數依然營業的咖啡店或醫院，成了記者撰寫報導及與行家交流求證和補充資訊、給器材充電和發稿的地方。

另據路透報導，以色列內閣20日通過了有效期30天的緊急條例，允許政府可以關閉「官方認為」在戰爭期間「危害國家安全」的外國廣播公司、沒收它們的設備和吊銷相關記者的資格。首當其衝的是被以色列通訊局指控「為哈瑪斯服務宣傳，並向敵人傳遞敏感信息」的卡達半島電視台（Al-Jazeera，又譯半島電視台）。

此外，由於以巴關係的爭議，各地媒體至今對這事件仍未有統一定調。諸如對哈瑪斯，美國有線電視新聞網（CNN）主播選用「恐怖分子」，華盛頓郵報用「武裝分子」，半島電視台用「戰士」（fighters）。芝加哥論壇報等65家媒體上周初聯發同一社評，促請各傳媒用「恐怖組織」形容哈瑪斯，把10月7日一事稱為「恐襲」，避免讓哈瑪斯的行動正常化，但美聯社等媒體就認為應避用「恐怖組織」這具定性色彩的用語。

記者採訪報道近期的以哈戰爭，險阻重重，至今已有22人送命。圖為20日悼念一名殉職...
記者採訪報道近期的以哈戰爭，險阻重重，至今已有22人送命。圖為20日悼念一名殉職黎巴嫩裔路透記者的活動上，殉職記者的妹妹抱著她的姑姑痛哭。（路透）
記者採訪報道近期的以哈戰爭，險阻重重，至今已有22人送命。圖為20日悼念一名殉職...
記者採訪報道近期的以哈戰爭，險阻重重，至今已有22人送命。圖為20日悼念一名殉職黎巴嫩裔路透記者的活動上，殉職記者的妹妹抱友痛哭。（路透）

加薩 哈瑪斯 以色列

上一則

風暴肆虐 北歐多地洪災與停電 英國至少3死

下一則

美情報：俄3年干預9國11場選舉「範圍遍及全球」

延伸閱讀

哈瑪斯稱再放2人質遭以拒絕 以總理辦公室斥：虛假宣傳

哈瑪斯稱再放2人質遭以拒絕 以總理辦公室斥：虛假宣傳
以色列宣布加大加薩攻擊力度 向哈瑪斯施壓

以色列宣布加大加薩攻擊力度 向哈瑪斯施壓
倫敦爆發挺巴勒斯坦示威 吸引約10萬人參加

倫敦爆發挺巴勒斯坦示威 吸引約10萬人參加
以巴戰爭邁入第3周 聯合國籲停火終結加薩「夢魘」

以巴戰爭邁入第3周 聯合國籲停火終結加薩「夢魘」

熱門新聞

花旗銀行近日開除了個人理財顧問侯賽因諾娃，旗下一名員工，原因是她遭檢舉上網評論加薩市阿里阿拉伯醫院爆炸事件時，寫下了「怪不得希特勒想要擺脫他們所有人」。（照片翻攝：X / StopAntisemitism）

「怪不得希特勒想擺脫他們」花旗女員工評加薩醫院爆炸 這下慘了

2023-10-20 13:46
「中華絨螯蟹」可以長到餐盤大小，腿上有獨特的白色毛皮，也被稱為上海大閘蟹。（Getty Images）

大閘蟹橫行 英為何不捉來賣卻要撲殺？

2023-10-16 02:30
以色列麥當勞免費提供軍人數千份餐點，挺巴勒斯坦民眾揚言抵制。圖為洛杉磯一間麥當勞門市。(路透)

以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮

2023-10-15 11:03
巴勒斯坦加薩市的阿里阿拉伯醫院17日晚間發生巨大爆炸，圖為現場18日白天的空拍照。路透

以色列官方帳號發影片稱炸醫院火箭來自加薩 遭抓包後刪除

2023-10-18 09:31
「亞洲航空」執行長費南德斯日前一邊開會一邊裸上半身接受按摩，還將照片上傳到LinkedIn。（截取自LinkedIn）

亞航CEO邊裸上身按摩邊開會 社群上傳照片遭撻伐

2023-10-20 09:39
以色列軍方法醫小組檢驗受害者遺體發現種種虐待、性侵和其他暴行的痕跡。以色列軍隊10日進入遭攻擊的邊境小鎮卡法雅札收屍。(美聯社)

以色列驗屍官檢驗1300遺體：許多人生前遭酷刑、性侵

2023-10-15 12:20

超人氣

更多 >
離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺

離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺
她靠睡40官升職 鞍山「最美翹臀局長」曾花500萬整形

她靠睡40官升職 鞍山「最美翹臀局長」曾花500萬整形
美國防部報告分析 6因素恐導致台海戰爭

美國防部報告分析 6因素恐導致台海戰爭
影／比爾蓋茲也愛珍珠奶茶 和女兒一起喝台灣這家手搖飲

影／比爾蓋茲也愛珍珠奶茶 和女兒一起喝台灣這家手搖飲
底特律猶太會堂主席陳屍屋外 身中多刀 未鎖定兇嫌及動機

底特律猶太會堂主席陳屍屋外 身中多刀 未鎖定兇嫌及動機