美將派2千美軍隨時準備支援以色列 布林肯：拜登18日訪以

美軍下令2,000名士兵隨時準備前往以色列提供諮詢和醫療支援，而總統拜登將於18日訪問以色列。(美聯社)

英國衛報綜合不同媒體報導，美國軍方下令2,000名美軍隨時準備前往以色列 提供諮詢和醫療支援，而美國國務卿布林肯表示，總統拜登 將於18日出訪以色列。

華爾街日報轉述五角大廈 官員消息指出，目前駐紮中東內外和歐洲等不同軍種的2,000名美國士兵將前往以色列，協助諮詢和醫療救援而非戰鬥，且動員令不包括步兵。

目前不確定美軍會在什麼情況、什麼地區部署援兵，不過五角大廈的決議說明，一旦以色列針對加薩走廊（Gaza Strip）發動地面攻擊，美軍將予以支援。

福斯新聞網（Fox News）亦報導，美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）已針對獲選美軍禾下達「準備可能部署」的命令。

美國國務卿布林肯表示，拜登將於18日出訪以色列。目前以巴情勢緊張，拜登訪問以色列有安全和政治上的風險。

以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）16日表示，拜登訪以蘊含「重要戰略意涵」。

對於整個中東地區來說，美國最高領導人訪問戰時狀態的以色列，別具意義。

消息指出，拜登取消16日前往科羅拉多州的行程，改和國安團隊商議訪以事宜。