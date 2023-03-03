土耳其強震受困23天 哈士奇犬奇蹟獲救

一隻哈士奇地震被埋第23天獲救，在沒有食物和水的情況下奇蹟存活。（視頻截圖）

土耳其南部接壤敘利亞的地區2月6日發生規模7.8強震後，迄今土敘兩國有5萬多人喪命，但搜救人員在災後23天，仍奇蹟式救出受困瓦礫堆中的一隻哈士奇犬。

中央社引述法新社、紐約郵報（New York Post）和英國 廣播公司新聞網（BBC News）報導，這隻名叫亞歷克斯（Alex）的哈士奇，2月28日在土耳其哈泰省（Hatay）安塔基亞（Antakya）附近的倒塌建物混凝土和瓦礫堆中獲救。

搜救人員在當地尋找為強震生還者建造臨時避難所的地點時，卻聽到狗的微弱叫聲。搜救人員從兩塊大型混凝土板之間，對受困的哈士奇呼喊吸引牠的注意，一個半小時後，他們將幸運生還的哈士奇救了出來，牠還跟在場的主人重逢。

亞歷克斯重見天日後已經喝水和進食，並被送到土耳其動物權利聯合會（Federation of Animal Rights）接受治療。

動物權利聯合會的一名志工告訴安納杜魯新聞社（Anadolu News Agency），亞歷克斯體重減輕很多，但其他方面狀況良好。

消息曝光引起不少網友迴響，有人說「牠看起來真活潑」、「感謝搜救團隊救了牠」、「希望亞歷克斯治療順利」。