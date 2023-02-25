土耳其災區每3分鐘餘震一次 政府加速重建步伐

土耳其近2000萬民眾受到6日強震影響，16萬多座建築物倒塌或嚴重受損。圖為台灣搜救隊與土國阿德亞曼省人員合作進行救援作業，攝於2月11日。（中央社）

土耳其南部6日發生強震以來，約每3分鐘餘震一次，迄今累積8550次，未來幾天可能會發生規模5級以上的餘震。一名政府官員說，重建作業已展開「招標已經完成，合約也簽了，過程非常快。」

2月6日規模7.8的強震波及土耳其南部11省，造成土國至少4萬3556人喪生。哈泰省（Hatay）20日發生規模6.4地震 也奪去6條生命。

「自由日報」（Hurriyet Daily News）今天報導，土耳其災害與應變管理署（AFAD）官員塔塔爾（Orhan Tatar）說，6日以來共發生8550次餘震。正常而言，要4個月才會達到這個數字，災區卻在17天內就紀錄了這麼多餘震。

塔塔爾指出，大多數餘震都有明顯震級，災區未來幾天很可能會發生規模5級以上的餘震。「從這方面來說，讓我們的公民遠離受損建築是極其重要的」。

他表示，除了受地震影響的11省外，若干城市地區也受到一定程度的破壞。災區地震仍可能導致落石。

據估計，土耳其近2000萬民眾受到6日強震影響，16萬多座建築物倒塌或嚴重受損，包括抗震住宅。聯合國 開發計畫署（UNDP）估計150萬人無家可歸。

土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）因應震災的方式遭受抨擊，許多土耳其民眾也砲轟政府多年來未把關建物品質。面對即將到來的選舉，厄多安承諾1年內重建災民家園，但是專家強調確保建物安全的重要性應大於拚重建速度。

路透今天引述一名政府官員指出，土耳其已經開始進行初步重建作業。這名不願具名的官員說，「對於幾個計畫，招標已經完成，合約也簽了。這個過程非常快」。官員補充，政府不會在安全方面妥協。

他說，最初的計畫是至少耗資150億美元建造20萬套公寓及7萬間鄉間房舍。美商摩根大通 銀行（JPMorgan）則估計重建房屋、輸電線路及基礎建設將耗資250億美元。

聯合國（UN）上週呼籲國際社會向土耳其提供10億美元援助，聯合國開發計畫署已申請支用其中的1.135億美元，並稱這筆錢將主要用於清理堆積如山的瓦礫。

聯合國開發計畫署估計，土耳其南部強震造成1.16億至2.1億噸瓦礫，相較於1999年西北部地震後產生1300萬噸瓦礫，可見6日地震威力。

土耳其還頒布新規定允許企業及慈善機構建造房屋及工作場所，再透過環境及城市化部幫助有需要的人。

路透指出，如今許多民眾已經離開災區，或者在帳篷、組合屋及其他政府資助的住所安頓。