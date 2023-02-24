上萬建物震垮 土耳其擴大查包商 伊斯坦堡安全嗎？

土耳其發生7.8強震，摧毀數十萬棟建築物，大多數受創建物發生鬆餅式倒塌(Pancake Collapse)，即各樓層瞬間垂直向下堆疊。 （Getty Images）

2月6日強震重創土耳其南部，造成4萬3556人死亡、上萬棟建築被夷為平地或嚴重受損，引發人們對建築物安全問題的質疑。央廣引述法新社報導，土耳其內政部 長索魯(Suleyman Soylu)表示，當局將擴大調查涉嫌違反安全標準的建築承包商，並加強地震 受害者的住宅重建計畫。

索魯說，目前已鎖定564名嫌疑人，160人已被正式逮捕，還有更多人仍在接受調查。索魯說，當局已在災區搭建約31萬3000個帳篷，以及提供10萬個貨櫃臨時房屋。

索魯說，在2月6日的第一場強震後，共發生7930次餘震，該國超過60萬套公寓和15萬套商業地產遭受至少中等程度的破壞。土耳其環境及城市化部長庫倫(Murat Kurum)說，總計有16萬4000座建築物和超過53萬套公寓在地震中被摧毀或受到嚴重破壞。

庫倫補充說，政府已經開啟在災區重建新公寓的合約流程。

政府承諾迅速重建之際，外界注意力轉向最大城市伊斯坦堡的耐震度。分析指這座人口逾1500萬的城市有脆弱性；建築師工會2017年稱當地200萬座建築不安全。

土耳其總統厄多安(Tayyip Erdogan)已承諾，在一年內重建住宅。美國全國公共電台（NPR）20日指出，土耳其地震專家格爾（Naci Gorur）表示，任何重建開始前都應先完成災區地震研究。

伊斯坦堡建築師厄茲根勒（Korkut Ozgenler）說，看到滿目瘡痍的災區後，自己的第一反應是深切的悲傷，一股憤怒隨之而來。