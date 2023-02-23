土耳其補貼受災企業薪資、10省禁裁員 總統喊1年內重建

圖為強震過後幾天，土耳其阿德亞曼一名男子坐在倒塌的建築物前。（路透）

土耳其南部與敘利亞接壤地區6日發生規模7.8強震，土耳其當局今天實施臨時性薪資補貼計畫，並在10個重災省分祭出裁員 禁令，降低勞工與企業所遭受的經濟衝擊。此外，總統厄多安承諾一年內重建南部災區。但建築師示警，快速重建恐怕會引發另一場災難。

路透報導，土耳其剛剛經歷近代史上最嚴重的地震 災難，至少造成4萬1000人罹難，因此當局實施相關措施儘可能減少經濟衝擊。

土耳其政府公報（Official Gazette）今天表示，工作場所「重度或中度受損」的雇主都可獲補助，以補貼被削減工時員工的部分薪資，同時對10個處於國家緊急狀態的強震重災省分祭出裁員禁令。

商業團體和經濟學家表示，安卡拉當局預計得付出多達1000億美元，用於災後房舍及基礎建設重建，這場地震也將使今年經濟成長率下滑1到2個百分點。

總統厄多安日前也表示，政府將為離開災區者繳付租金 ，「我們將在一年內重建這些建築，並將它們交還給公民」。目前災區人口超過1300萬，逾200萬人已經撤離。據報導，厄多安的重建計畫保守估計將耗資250億美元，也有人預計費用要更高。

由於災區位於斷層帶上，專家認為厄多安得謹慎落實地震安全標準，建造更安全耐震的建築。

伊斯坦堡建築師協會前會長寇門（Esin Koymen）說，政府應根據科學數據重新規畫都市，例如不要在斷層帶上建屋，並從過去的錯誤中汲取教訓。

也有人憂心政府一年內重建的時間表，並未留有糾正過去錯誤的餘裕。土耳其土木工程師協會副會長蘇納（Nusret Suna）就表示，擬定都市規畫需要數月，「忽視這些規畫大錯特錯」。

土耳其建築熱潮是厄多安掌權20多年的重點之一，公共和私人建案增加就業機會及住房量，也一舉推升他的支持度。但若干批評人士指出，土耳其政府多年來授予「友好」公司高利潤的建案肥約，以換取政治及財務支持，從而加劇震災。