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土耳其又震了 6.4強震至少3死逾200傷 黎巴嫩也搖晃

編譯中心／綜合20日電
土耳其又發生規模6.4極淺層強震，讓原本就不敢回家的民眾，更心生畏懼。（歐新社）
土耳其又發生規模6.4極淺層強震，讓原本就不敢回家的民眾，更心生畏懼。（歐新社）

土耳其和敘利亞邊界強震發生兩周後，土耳其南部哈泰省（Hatay）20日晚間8時又發生規模6.4強震，土耳其內政部長索魯表示，目前已有3人罹難、213人被送往醫院，救難人員正努力搜尋受困在倒塌建物瓦礫堆中的民眾。

中央社引述法新社報導，在土耳其鄰國敘利亞，救援組織「白盔」（White Helmets）聲稱，有超過130人受傷，部分先前受損的建築物已經倒塌。

這起規模6.4地震發生於當地晚間8時4分，震央位於哈泰省德芙涅鎮（Defne）。美國地質調查所（USGS）的資料則顯示，地震規模為6.3，震源深度僅16公里。

法國媒體團隊在黎巴嫩也能感受到搖晃。

土耳其災害與應變管理署（AFAD）還在推特發文說，這起地震發生3分鐘後，又有一起規模5.8地震，震央位於哈泰省的薩曼達區（Samandag）。

哈泰省省長薩瓦斯（Lutfu Savas）告訴土耳其新聞網，在20日的最新這起地震發生後，他已接獲一些人被壓在廢墟下的通報。

土耳其南部與敘利亞接壤地區6日起發生一系列地震，其中包括規模7.8和7.5的強震。

土耳其災害與應變管理署20日表示，土耳其的罹難人數已經來到4萬1156人，而且預料還會增加。此外，已知有38萬5000棟公寓被摧毀或嚴重損壞，許多人仍下落不明。

央廣報導，正在土耳其訪問的美國國務卿布林肯表示，隨著在2月6日的地震和餘震後進行的救援行動逐漸平息，並將重點轉移到緊急庇護與重建工作，華府將盡可能提供協助，不論需要多久。布林肯還宣布，美國將提供1億美元的新人道援助。

布林肯表示，美國現在已向土耳其和敘利亞提供了1億8500萬美元的援助。

布林肯也會見了在敘利亞反抗分子控制地區行動的救援組織「白盔」成員，並討論當地的救援工作。布林肯表示，「你們和其他組織為應對這場悲劇提供拯救生命的援助，美國為支持你們而感到驕傲」。

土耳其20日晚間傳出規模6.4強震後，災害與應急管理署的工作人員在受損建築物的廢...
土耳其20日晚間傳出規模6.4強震後，災害與應急管理署的工作人員在受損建築物的廢墟中搜索。（Getty Images）

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