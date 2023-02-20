我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中外交部證實中日將舉行安全對話 有助緩和緊張關係

瓦斯大漲價4補助可申請 氣侯基金90至120元主動入帳

土耳其災害與應變管理署：除重災兩省外搜救結束

中央社／伊斯坦堡19日綜合外電報導
土耳其災害與應變管理署宣布，除了在強震中受創最重的卡拉曼馬拉斯省和哈泰省之外，其他各省搜救工作已經結束。圖為一名搜救人員經過安塔基亞一處倒塌建築物。 （Getty Images）
土耳其災害與應變管理署宣布，除了在強震中受創最重的卡拉曼馬拉斯省和哈泰省之外，其他各省搜救工作已經結束。圖為一名搜救人員經過安塔基亞一處倒塌建築物。 （Getty Images）

土耳其災害與應變管理署署長塞翟今晚宣布，除了在強震中受創最重的卡拉曼馬拉斯省和哈泰省之外，其他各省搜救工作已經結束。

法新社報導，災害與應變管理署（AFAD）署長塞翟（Yunus Sezer）在安卡拉告訴記者：「許多省的搜救工作已經完成。卡拉曼馬拉斯省（Kahramanmaras）和哈泰省（Hatay）相關工作繼續。」

卡拉曼馬拉斯省帕扎爾哲克鎮（Pazarcik）是6日襲擊土耳其11省的規模7.8強震震央所在。

震後第14天，塞翟表示，搜救工作繼續在卡拉曼馬拉斯省的約40棟建築進行，他預期到深夜時，這數字將會減少。

在對災區充分展開搜尋後，搜救團隊已經放慢進度，過去24小時不再有倖存者獲救。

當地媒體報導，在第一起強震後的第296小時，搜救人員昨天在哈泰省首府安塔基亞（Antakya）救出一名男性和一名女性生還者，但是他們的3名兒女不幸罹難。

在此之前，16日和17日共有4人生還獲救，包括一名14歲男童。

土耳其南部與敘利亞接壤地區6日起發生一系列地震，其中包括規模7.8和7.5的強震。塞翟今晚表示，土耳其的罹難人數來到4萬689人。加上敘利亞的數字後，這場震災死亡總數現在增至4萬4377人。

土耳其副總統歐克台（Fuat Oktay）昨天指出，約有10萬5000棟建築在地震中倒塌、必須予以拆除，或嚴重毀損。

土耳其政府沒有公布強震後無家可歸的人數。不過總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）14日曾經表示，已經從災區省分撤離了約220萬人。

地震

上一則

全球首本 南韓AI生成書 ChatGPT七小時寫135頁

下一則

日研究稱「手機育兒」對幼童成長影響有限 但應有配套

延伸閱讀

土敘地震死亡達4萬4377人 布林肯到訪 承諾再加1億元援助

土敘地震死亡達4萬4377人 布林肯到訪 承諾再加1億元援助
土耳其強震震垮執政黨「建設牌」 5月大選陷苦戰

土耳其強震震垮執政黨「建設牌」 5月大選陷苦戰
聯國估土敘強震恐5萬死 土耳其調查塌房發113逮捕令

聯國估土敘強震恐5萬死 土耳其調查塌房發113逮捕令
土耳其災區爆槍戰 外國救援隊被迫躲子彈暫停搜救

土耳其災區爆槍戰 外國救援隊被迫躲子彈暫停搜救

熱門新聞

國務卿部林肯。(美聯社)

布林肯：中國正考慮供給俄國 「致命的支援」

2023-02-19 12:19
示意圖。(取材自ingimage）

親密連結太激烈 女下體撕裂8公分 醫痛心：看到腸子了

2023-02-11 20:53
土耳其男子漢瑟緊牽被埋在瓦礫堆中的15歲亡女。(Getty Images)

緊握亡女手照片傳全球 獨活土耳其父曝讓記者拍照原因

2023-02-12 09:40
普立茲獎得主、美國傳奇調查記者赫希。（路透資料照片）

北溪管線被炸新聞不難找 調查記者：主流媒體在政府內似乎沒人

2023-02-14 10:22
紐西蘭航空ANZ2航班16日從奧克蘭機場起飛前往紐約，未料紐約的約翰．甘迺迪國際機場停電導致航站大樓關閉，航班只好中途折返，旅客最終在搭機16個小時25分鐘後又回到出發地降落。（美聯社）

白搭了 搭紐西蘭航空飛了16個小時 乘客竟全數回到原地

2023-02-18 00:41
英國倫敦是尖峰時段全球行車速度最慢的城市，平均時速僅14公里。（歐新社）

最新全球塞車排名出爐 倫敦最塞 台灣第一是「這縣市」

2023-02-16 06:31

超人氣

更多 >
密州大中槍中國留學生 胸部以下癱瘓 肺部受損

密州大中槍中國留學生 胸部以下癱瘓 肺部受損
刷單騙局 十多管理員遭肉搜恐嚇

刷單騙局 十多管理員遭肉搜恐嚇
布林肯：中國正考慮供給俄國 「致命的支援」

布林肯：中國正考慮供給俄國 「致命的支援」
外送披薩跌倒 72歲婦獲善款26萬

外送披薩跌倒 72歲婦獲善款26萬
劉思慕動怒發聲：亞裔長得都一樣？NBA名人賽爆歧視

劉思慕動怒發聲：亞裔長得都一樣？NBA名人賽爆歧視