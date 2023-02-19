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土敘地震死亡達4萬4377人 布林肯到訪 承諾再加1億元援助

中央社土耳其安塔基亞19日綜合外電報導
國務卿布林肯(中)在土耳其印吉利克空軍基地，幫助美軍搬運給土敘災民的救助物資。(美聯社)
國務卿布林肯(中)在土耳其印吉利克空軍基地，幫助美軍搬運給土敘災民的救助物資。(美聯社)

土耳其南部和敘利亞遭遇強震襲擊，到訪土耳其的國務卿布林肯今天搭乘直升機了解災情，並且承諾再提供1億美元人道援助。

土耳其南部與敘利亞接壤地區6日起發生一系列地震，其中包括規模7.8和7.5的強震，土耳其的罹難人數已經來到4萬689人，加上敘利亞的數字後，這場震災死亡總數現在增至4萬4377人。

美聯社報導，拜登總統於強震數日後宣布對土、敘提供8500萬美元援助。美國也派遣一支搜救團隊，並且提供醫療用品和設備。

法新社報導，布林肯（Antony Blinken）與土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）在土耳其南部印吉利克空軍基地（Incirlik Air Base）進行會談。美方救援物資都會先運到這處基地。

布林肯稍後和卡夫索格魯搭直升機視查哈泰省（Hatay）災區。

他告訴記者，新一波援助「很快會有動作。令人遺憾地，這比較不是用在搜救工作上，而是在長期復原上。這將是長期工作」。

布林肯表示，美國對土、敘的援助承諾現在已經來到1億8500萬美元。

他此行於這場土耳其共和國建國以來最嚴重天災來襲之前就已計畫。土耳其副總統歐克台（Fuat Oktay）昨天指出，約有10萬5000棟建築在地震中倒塌、必須予以拆除，或嚴重毀損。

這是布林肯2021年上任以來首度到訪北大西洋公約組織（NATO）盟國土耳其。雖然兩國關係近年來陷入緊張，華府仍視安卡拉在調停俄羅斯和烏克蘭衝突上發揮作用。

布林肯今天深夜將前往首都安卡拉，明天獲土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）接見時，預料很可能就土耳其採購F-16戰鬥機以及瑞典、芬蘭的北約入會案進行商討。

布林肯 地震 拜登

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